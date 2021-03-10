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Магазин Huawei AppGallery на подъёме и привлекает внимание миллионов разработчиков

Китайский производитель учится жить без Google Play Store
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Согласно недавно опубликованным данным, магазин приложений AppGallery Huawei неплохо проявил себя в прошлом году. В пресс-релизе Huawei сообщается, что на данный момент там 2,3 млн. зарегистрированных разработчиков, что почти на 80% больше, чем годом ранее. По всему миру магазином ежемесячно пользуется 530 млн. человек в 42 странах. Быстрорастущая мобильная экосистема Huawei особенно привлекательна для китайских разработчиков, которые выпустили более 10000 приложений и игр, среди которых такие известные, как Clash of Kings, Game of Thrones и Asphalt 9.

Именно игры продвигают расширение магазина. AppGallery может похвастаться пятикратным ростом количества игр. В 2020 году общее количество загрузок приложений достигло 384,4 млрд., что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Huawei занимает твёрдое место в тройке ведущих мировых магазинов приложений. Компания разработала собственную платформу мобильных сервисов HMS Core для предоставления базовых услуг, таких как HUAWEI ID и встроенных покупок, что обеспечивает взаимодействие приложений на разных устройствах. Теперь Huawei объявила, что предлагает 120000 интегрированных с HMS Core приложений, на 118% больше, чем годом ранее. Одна из основных целей Huawei заключается в том, чтобы максимизировать количество приложений, которые она предлагает в сегментах новостей, развлечений, социальных сетей и повышения производительности труда.

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Также было рассказано о стратегии 1+8+N - видении развития полноценной мобильной экосистемы, состоящей из смартфонов (1), разработанных Huawei периферийных устройств (8) и сторонних устройств интернета вещей, подключенных с помощью технологии Huawei HiLink и Huawei Share (N). Huawei стремится предложить универсальный пакет, равный тому, что могут дать Samsung и Apple, и экспоненциальный рост в прошлом году показал, что у компании неплохо получается.

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