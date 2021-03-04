К 2021 году WhatsApp на компьютере получил поддержку аудио и видеозвонков
Пока ещё самый популярный в мире мессенджер WhatsApp предложил долгожданную поддержку аудио и видеозвонков для компьютерного варианта своего приложения. Это даёт возможность звонить напрямую с ПК. Функция долго была в разработке и наконец готова к релизу.
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Разработчики WhatsApp объявили о ней в своём блоге и отметили, что компания «заметила значительное увеличение числа людей, звонящих друг другу через WhatsApp, зачастую для долгих разговоров». Накануне Нового года WhatsApp обработала 1,4 млрд. голосовых и видеозвонков, установив рекорд по численности звонков за один день. Компания также отметила, что функция звонков работает «без проблем как в портретной, так и в альбомной ориентации, отображаясь в отдельном окне с изменяемым размером на экране вашего компьютера и всегда находится наверху. Вы никогда не потеряете свои видеочаты на вкладке браузера или среди многочисленных открытых на компьютере окон». Вот что нужно сделать, чтобы активировать звонки в приложении на компьютере:
- Запустите WhatsApp Desktop и выберите нужный контакт.
- Нажмите на иконку «Звонок» или «Видеозвонок» в правом верхнем углу. Если вы не видите их, нужно перейти на сайт WhatsApp и скачать последнюю версию приложения.
Во время разговора вы можете щёлкнуть по значку камеры, чтобы перейти с аудио на видеозвонок. Как только собеседник примет ваш запрос, вызов переключится на видео.
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Компьютерное приложение WhatsApp позволяет не только звонить, но и принимать звонки. Также вы можете нажать «Игнорировать» или «Х», чтобы отклонить звонок.
Как и в случае со звонками на смартфонах, приложение на компьютере поддерживает сквозное шифрование всех звонков. Звонки WhatsApp на ПК поддерживаются в 64-разрядной версии Windows 10 1903 и новее, а также в macOS 10.13 и новее. Пока WhatsApp не поддерживает групповые звонки, но компания планирует добавить их в будущем.
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Понятно, что WhatsApp создавалась в первую очередь с прицелом на смартфоны, пользователей которых в мире больше, чем у персональных компьютеров. И всё же, довольно странно, что звонки на компьютерах появились через полтора десятилетия после того, как такая возможность была в приложениях вроде Skype. Быть может, пандемия и более частое использование компьютеров заставили разработчиков поторопиться с внедрением этой возможности, или же это просто совпадение.
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