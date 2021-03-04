Samsung готовит три новых процессора Exynos серий Exynos 8xx, Exynos 12xx, Exynos 22xx
Samsung в июне 2019 заключила сделку с компанией AMD на лицензирование её графической технологии RDNA для мобильных чипов Exynos. Не в первый раз появляется информация, что плоды этого партнёрства наконец-то созреют в этом году. Недавно появились слухи о грядущем ноутбуке Samsung, использующем чип Exynos со встроенным графическим процессором AMD. Был также тест, обещающий значительный прирост производительности. Новая утечка данных утверждает, что Samsung готовит три новых процессора Exynos в разных моделях смартфонов, которые дебютируют в этом году.
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Источником информации является пользователь Twitter под ником @UniverseIce. Он пишет, что Samsung в 2021 году выпустит системы на чипах серий Exynos 8xx, Exynos 12xx и Exynos 22xx. Чипы Exynos 8xx и Exynos 12xx скорее всего будут применяться в смартфонах среднего уровня Galaxy A и Galaxy M. Неназванная модель серии Exynos 22xx должна войти в состав флагманских смартфонов. Скорее всего этот процессор станет первым с графикой от AMD.
Другой источник под ником (@TheGalox_) утверждает, что этот процессор появится под названием Exynos 2200. Samsung рекламирует выпуск двух разновидностей этого чипа. Одна из них предназначена для флагманских смартфонов, таких как модели серий Galaxy S и Galaxy Note, а другая для ноутбуков. В этих ноутбуках может быть постоянное подключение к сотовым сетям и система Windows на ARM.
Этот источник утверждает также, что версия Exynos 2200 для ноутбуков по производительности будет на 20% превосходить версию для мобильных устройств. Он же сообщает, что к концу года будет анонсирован первый ноутбук Samsung на этом чипе Exynos с графическим процессором AMD. Предположительно, этот ноутбук станет преемником Galaxy Book S на Snapdragon.
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Согласно попавшим в сеть тестам, устройство на базе будущего Exynos с графическим процессором AMD значительно превосходит Apple A14 Bionic по графической производительности. Если на мобильных устройствах будет так, аналогичное преимущество можно рассчитывать увидеть и на ноутбуках. Это связано с тем, что процессор M1 на последних моделях компьютеров Mac основан на той же архитектуре, что и A14 Bionic. Что в свою очередь означает, что превосходство Exynos на AMD вполне может сохраниться и в сегменте ноутбуков.
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