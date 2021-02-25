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В 2019 году Samsung начала совместно с AMD работать над мобильным графическим процессором. Только на днях появилась информация, что его могут представить уже в нынешнем июне. В январе было сказано, что этот компонент может войти в состав следующего флагманского продукта. Тогда никто не сомневался, что речь идёт о дорогостоящим смартфоне Samsung, вроде гибкого Galaxy Fold. Теперь появилась информация о другом устройстве.

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Южнокорейское издание сообщает, что Samsung выпустит ноутбук на Windows 10 на процессоре Exynos со встроенной графикой AMD. Его анонс может состояться во втором полугодии, вскоре после появления очередных аппаратов серии Galaxy Note. Было множество сведений об отказе от этой линейки смартфонов, но по последним данным Samsung всё ещё работает над ними.

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Южнокорейский производитель ранее уже пробовал выпускать ноутбуки на Windows 10 на процессорах с архитектурой ARM. Тогда это были чипы производства Qualcomm, у которой в тот момент была почти монополия на этом рынке. Пока Windows на ARM далеко до популярности и продукты только готовятся к релизу. За последние годы совместимость приложений значительно выросла, но всё же далеко не все программы работают гладко. Вряд ли процессор Samsung Exynos исправит этот недостаток, но ещё один конкурент лидирующим ноутбукам M1 Mac не помешает.