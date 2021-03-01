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Уже весной от компании Apple ждут выпуска нового поколения планшетов iPad Pro. Ранее сообщалось, что эти планшеты будут работать на процессорах A14X Bionic. Очевидно, что это производная от чипа A14 из линейки смартфонов iPhone 12. Ещё в ноябре появились результаты бенчмарков, где показан значительный прирост производительности по сравнению с A12Z Bionic в нынешнем поколении iPad Pro.

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Очередные сведения Bloomberg говорят, что процессор будет даже лучше, чем ожидалось, на уровне процессоров M1 производства Apple в последнем поколении компьютеров Mac. Этот чип был представлен в прошлом ноябре. В нём 16 млрд. транзисторов и архитектура ARM здесь та же, что на iPhone и iPad. Можно даже запускать приложения для смартфонов и планшетов на компьютерах Mac, если это разрешат их разработчики. Конечно, качество взаимодействия не лучшее и могут быть проблемы с совместимостью, поскольку на Mac нет сенсорного экрана.

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Новое видео соответствует предыдущим сообщениям, согласно которым новые iPad Pro по внешнему виду не будут отличаться от существующих. Ожидается применение дисплеев типа mini-LED. Планшеты из-за этого станут чуть толще, зато улучшится яркость и контраст.





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Скорее всего будет поддержка стандарта связи 5G, как ниже 6 ГГц, так и mmWave. Могут быть улучшены камеры.

Что касается iPhone, в этом году внешний вид у них должен остаться без изменений, но появится сканер отпечатков пальцев внутри экрана.