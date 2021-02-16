Apple получила патент на экран с частотой обновления до 240 Гц
Есть информация, что в аппаратах iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут экраны с частотой обновления 120 Гц. На днях появились сведения, что там будут поддерживаться экраны Always On Display. На этом список технологических новшеств iPhone не заканчивается. Согласно данным USPTO, американская компания получила патент на дисплеи с ещё более высокой частотой обновления.
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В патенте сказано, что экраны смогут обновлять картинку в четыре раза быстрее традиционных. Это означает, что частота автоматически может меняться между 60, 120, 180 и 240 Гц. Такая технология существует на планшетах серии iPad Pro, но там происходит переключение только между 60 Гц и 120 Гц в зависимости от изображения на экране.
В будущих iPhone максимальное значение может составлять 240 Гц. Похоже, что такая частота нужна только в динамичных многопользовательских играх. Быть может, до сих пор iPhone не получили такую частоту из-за высокого расхода энергии подобных экранов. Это может измениться в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, где впервые будут применяться панели LTPO OLED.
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Преимущества подобных экранов в том, что они могут динамически переключаться между 1 Гц и 120 Гц, что позволяет экономить заряд батареи. Это тем более важно, что в новых iPhone ожидается появление модемов 5G, которые повышают расход энергии.
Неизвестно, насколько вырастет стоимость новых смартфонов из-за таких экранов, но дешевле они точно не станут.
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