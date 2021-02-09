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Хакер попытался отравить воду в американском городе через TeamViewer

Для этого концентрацию щёлочи повысили в 100 с лишним раз
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Большинство хакеров при помощи своих противоправных действий пытаются заработать, украсть данные или просто устроить хаос ради развлечения. Случай в штате Флорида оказался более зловещим, поскольку здесь пытались отравить питьевую воду. Местные и федеральные правоохранительные органы расследуют неудачную попытку. Хакеры или хакеры получили дистанционный доступ к местной станции водоснабжения.

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Информационное агентство Reuters сообщает, что кто-то получил дистанционный доступ к приложению TeamViewer на компьютере сотрудника станции в городе Олдсмар в прошлую пятницу. Сотрудник увидел всплывающее окно с сообщением о подключении, после чего указатель мыши начал двигаться по экрану.

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Хакеры получили доступ к программному обеспечению для контроля уровня щёлочи в воде. Это химическое вещество применяется для регулировки кислотности воды. Если его будет больше необходимого, ткани человека могут пострадать. Щелочь среди прочего можно найти в составе чистящих средств для кухни и ванной.

Злоумышленники кратковременно увеличили концентрацию гидроксида натрия со 100 частей на миллион до 11100 частей на миллион. Это заметил дистанционно работающий в тот момент контролёр, который вернул уровень щёлочи обратно. Мэр города утверждает, что на станции есть несколько механизмов безопасности, которые не позволяют опасному количеству щёлочи попадать в воду. Даже если хакеры смогли бы совершить задуманное, вода попала бы в городскую сеть лишь через несколько дней.

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В данный момент неизвестно, кто стоит за атакой и откуда она производилась.

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