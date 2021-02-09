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Дефицит видеокарт Nvidia RTX 3000 в этом квартале может стать ещё больше

После этого цены снова вырастут
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Большинство любителей компьютерных игр могут только мечтать о том, чтобы стать обладателем видеокарты новой серии Nvidia  RTX 3000. Дело не только в том, что большинству они не по карману, но и в их отсутствии в магазинах. Казалось бы, чем больше времени проходит, тем лучше должна становиться ситуация с поставками. К сожалению, новый отчёт говорит, что в первом квартале ситуация будет только ухудшаться.

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Работающий в нескольких европейских странах розничный магазин Alternate утверждает, что в ближайшие пару месяцев ситуация будет усугубляться. Информация получена от самой Nvidia. Сложнее всего будет найти в продаже модели RTX 3080 и RTX 3060 Ti. Первую для розничных сетей заполучить почти невозможно. При этом цены новых заказов продолжают расти. С поставками RTX 3070 и RTX 3090 тоже есть проблемы, но лист ожидания на них не такой длинный.

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Пандемия коронавируса привела к дефициту процессоров, что затронуло множество отраслей промышленности, включая игровое оборудование и автотранспорт. В последнем случае многие крупные производители вынуждены были снизить объём производства или поставить на паузу выпуск определённых моделей автомобилей.

Спрос на чипы сейчас превышает предложение. При этом 12 февраля наступит китайский Новый год, в результате чего многие производства в этой стране закроются на неделю или две. Кроме того, усугубляет ситуацию нехватка материалов для производства видеокарт.

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Дальше можно вспомнить про рост стоимости криптовалюты. Это означает, что видеокарты будут скупать майнеры, которые торопятся заработать на этом росте. Некоторые даже покупают вместо компьютерных видеокарт ноутбуки со встроенной графикой на архитектуре Ampere, чтобы заниматься добычей эфира.

Как обычно в таких случаях, проще покупать дефицитный продукт не в официальных источниках, но это будет дорого. К настоящему времени перекупщики продали более 53000 новых моделей видеокарт Nvidia и AMD общей стоимостью $65 млн.

Несмотря на дефицит, в последнем отчёте Steam Survey количество видеокарт на архитектуре Ampere в этой игровой системе выросло. Были даже слухи, что Nvidia собирается возобновить производство моделей RTX 2060 и RTX 2060 Super, хотя это кажется маловероятным.

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Стоит ли покупать видеокарту после майнинга и все ли б.у. видеокарты - майнерские
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