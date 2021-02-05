Oppo собирается спрятать все камеры с корпуса смартфона за счёт выдвигающихся зеркал
Китайская компания Oppo известна своими инновационными мобильными устройствами. Недавно она показала складывающийся втрое смартфон, а теперь обнаружился патент касательно камер. Если этот патент воплотится в жизнь, выдвигаться из корпуса будет не только передняя камера, но и все остальные.
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На патенте показано, что задние камеры спрятаны внутри корпуса. Благодаря этому на корпусе нет выступа, характерного для современных смартфонов. Применяются два зеркала, которые отражают захваченный сенсорами свет, располагаться они будут внутри устройства. Это означает, что механизм выдвигает не сами камеры, а зеркала. Пользователи смогут делать селфи, фото или видео на задние камеры с одного и того же места. Раньше Xiaomi патентовала похожую технологию, но там было одно зеркало и вращающаяся камера.
Здесь камеры не вращаются и вообще не двигаются, что повышает их долговечность. Кроме того, при помощи этих зеркал можно снимать фотографии даже сбоку, что делает доступными объёмные снимки. Можно будет снимать фотографии одновременно спереди и сзади. Похожая идея воплощена в Galaxy S21, но там реализация программная, а здесь аппаратная.
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Как обычно это бывает с патентами, никто не гарантирует, что разработка в итоге будет реализована на практике.
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