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Компания Google во вторник объявила, что в недавно выпущенной версии операционной системы Chrome OS 88 появилась функция в виде более быстрого входа в учётные записи некоторых сайтов. Новая возможность доступна благодаря функциональности Web Authentication (WebAuthn), которая на Android появилась ещё в 2019 году.

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Если сайт поддерживает WebAuthn, вы сможете войти в свою учётную запись на нём без пароля. Достаточно будет задействовать пин-код или отпечаток пальцев, который вы используете для входа в хромбук. Среди поддерживающих эту возможность сайтов можно назвать Dropbox, GitHub, Okta. Пользователь увидит диалоговое окно с предложением включить WebAuthn.

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Если используется двухфакторная авторизация, для второго подтверждения можно поставить пин-код или отпечаток пальца. Это избавит от необходимости в ключе безопасности или смартфоне для авторизации.

Кроме ускоренного входа на сайты система даёт возможность персонализировать экран блокировки. Можно задействовать альбом Google Фото или выбрать изображение с диска по своему вкусу в качестве скринсейвера. Экран блокировки может отображать прогноз погоды и запущенное в данный момент аудио, треки можно ставить на паузу или пропускать. Всё это настраивается в разделе Настройки > Персонализация.