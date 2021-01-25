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На бумаге мобильная система на чипе Samsung Exynos 2100 превосходит Qualcomm Snapdragon 888. У неё есть мощное ядро ARM Cortex X1 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, три ядра Cortex-A78 и четыре Cortex-A55. На Snapdragon 888 тактовые частоты ниже.

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Зато Snapdragon 888 обладает графикой Adreno 660. Разработчики утверждают, что она на 35% быстрее и на 20% экономичнее по сравнению с предшественником. Exynos 2100 работает с графикой ARM Mali G78. Этот графический чип стал лучше по сравнению с Mali G77 в Exynos 990, но всё же не дотягивает до Adreno 660. В будущих чипах Exynos это может измениться.





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AMD собирается помочь компании Samsung выпускать мобильные графические процессоры. Во время анонса Exynos 2100 было сказано, что следующий флагман будет обладать графикой AMD. Непонятно, относится это к системе на чипе или к флагманскому смартфону Samsung, сроки тоже не называются.

Твит от Ice Universe немного проясняет ситуацию. Там сказано, что релиз устройства Samsung с графикой AMD состоится во втором или третьем квартале. Этот графический чип войдёт в состав процессоров Exynos 2xxx и Exynos 1xxx.

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Раньше ожидалось, что процессоры Samsung с кастомной графикой появятся не раньше 2022 года. Таким образом, две компании справляются с опережением графика.

Есть предположение, что первый подобный процессор выпустят в будущем гибком смартфоне Galaxy Z Fold 3. Хорошим кандидатом был бы Galaxy Note 21, но была информация, что Samsung перестанет выпускать смартфоны этой серии. Следующий флагманский процессор Samsung может называться Exynos 9925. Что касается графики AMD, первые бенчмарки показали её превосходство над Adreno.