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Компания Sony в своё время выпускала флагманские смартфоны небольшого размера. Начиная с 2018 года японский производитель забросил это направление в пользу более крупных аппаратов. Теперь появилась информация, что скоро модели Xperia Compact вернутся.

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Источником является Стив Хеммерстоффер, который предоставлял точную информацию относительно линейки Galaxy s21 и флагманов Xperia 2020 года. Теперь он поделился чертежами Xperia Compact, который может быть конкурентом iPhone 12 Mini.

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Аппарат обладает размерами корпуса 140 х 68,9 х 8,9 мм. Это намного меньше по сравнению с большинством современных флагманов, но крупнее старой модели Xperia XZ2 Compact (135 х 65 х 12,1 мм) и iPhone 12 mini (131,5 х 64,2 х 7,4 мм).

Диагональ экрана составляет 5,5 дюйма, вокруг него будут тонкие рамки. Судя по толщине нижней рамки, это будет аппарат средней ценовой категории вместо премиального.

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Передняя камера с разрешением 8 Мп находится внутри выреза на экране. Задняя камера двойная с основной 13 Мп. Внутри вертикального модуля находится также светодиодная вспышка.

Рамка осталась неизменной по сравнению с прошлогодними моделями Xperia 1 II и Xperia 5 II. Сканер отпечатков пальцев привычно для Sony находится сбоку. Там же вы найдёте регулятор громкости и кнопку затвора камеры.

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Ещё есть разъём для наушников 3,5 мм, USB-C внизу для быстрой подзарядки, динамик также внизу. Вместе с телефонным динамиком наверху он позволяет получить стереозвук.

Слухи за ноябрь говорили о возможном названии Sony Xperia 1 III Compact. Флагманская модель Xperia 1 III ожидается в конце февраля или в марте. Примерно в эти же сроки может появиться и компактный аппарат.

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Не исключено, что он будет работать на процессоре Snapdragon 775G. Этот чип будет представлен в конце квартала на смену Snapdragon 765G. Скорее всего смартфон будет поддерживать сети 5G.