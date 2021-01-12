Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компактные или 60-процентные механические клавиатуры в последнее время приобретают всё большую популярность. Они хорошо годятся для небольших столов, а геймеры могут оценить их портативность. Компания HyperX известна в первую очередь своими наушниками, но на выставке CES 2021 она отметилась очень компактной клавиатурой Alloy Origins 60.

реклама

Как обычно на таких клавиатурах, справа от кнопки ввода ничего нет и всего здесь 61 клавиша. Все отсутствующие функции можно найти, нажав на кнопку FN в сочетании с другими кнопками.

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Ryzen 5800X за копейки в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU: Более 10 видов по рек ценам <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Куча RTX 3060 Ti в XPERT.RU RX 6800/6900 по суперценам в XPERT.RU - успей разбить копилку Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>

Используются красные линейные механические переключатели HyperX с уменьшенным временем срабатывания и длиной хода, что делает клавиатуру прекрасно подходящей для динамичных игр. Применяются двухкомпонентные колпачки из ПБТ, то есть две части пластика объединяются в одну вместо использования печати. Такие клавиши должны сохранять рельеф и меньше изнашиваться.

реклама

На клавиатуре есть порт USB-C, память для сохранения трёх профилей, макрокоманды и настраиваемая подсветка. Продажи начнутся 22 февраля по цене $100, что меньше цены многих конкурентов.

Ещё у этого производителя есть похожая клавиатура One 2 Mini, разработанная совместно с компанией Ducky.

реклама

Среди других показанных на выставке продуктов можно назвать ChargePlay Duo. Это последняя версия док-станции для подзарядки контроллеров Xbox Series X/S и Xbox One Wireless. Можно заряжать два контроллера одновременно с двумя батареями 1400 мАч. Стоимость станции составляет $40.

реклама

Была представлена мышь Pulsefire Haste, дизайн которой напоминает соты в улье. Наушники HyperX Cloud II Wireless и Cloud Revolver +7.1 уже можно найти в продаже.