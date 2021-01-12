HyperX представляет компактную механическую клавиатуру и зарядное устройство для контроллера Xbox
Компактные или 60-процентные механические клавиатуры в последнее время приобретают всё большую популярность. Они хорошо годятся для небольших столов, а геймеры могут оценить их портативность. Компания HyperX известна в первую очередь своими наушниками, но на выставке CES 2021 она отметилась очень компактной клавиатурой Alloy Origins 60.
реклама
Как обычно на таких клавиатурах, справа от кнопки ввода ничего нет и всего здесь 61 клавиша. Все отсутствующие функции можно найти, нажав на кнопку FN в сочетании с другими кнопками.
Используются красные линейные механические переключатели HyperX с уменьшенным временем срабатывания и длиной хода, что делает клавиатуру прекрасно подходящей для динамичных игр. Применяются двухкомпонентные колпачки из ПБТ, то есть две части пластика объединяются в одну вместо использования печати. Такие клавиши должны сохранять рельеф и меньше изнашиваться.
реклама
На клавиатуре есть порт USB-C, память для сохранения трёх профилей, макрокоманды и настраиваемая подсветка. Продажи начнутся 22 февраля по цене $100, что меньше цены многих конкурентов.
Ещё у этого производителя есть похожая клавиатура One 2 Mini, разработанная совместно с компанией Ducky.
реклама
Среди других показанных на выставке продуктов можно назвать ChargePlay Duo. Это последняя версия док-станции для подзарядки контроллеров Xbox Series X/S и Xbox One Wireless. Можно заряжать два контроллера одновременно с двумя батареями 1400 мАч. Стоимость станции составляет $40.
реклама
Была представлена мышь Pulsefire Haste, дизайн которой напоминает соты в улье. Наушники HyperX Cloud II Wireless и Cloud Revolver +7.1 уже можно найти в продаже.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила