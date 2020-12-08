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Арестованный в Греции летом 2017 года Александр Винник считается основателем ныне неработающей криптовалютной биржи BTC-e и был приговорён к пяти годам тюремного заключения. Произошло это в Париже, где суд признал Винника виновным в отмывании денег и назначил штраф в размере 100000 евро. Арест в Греции случился по запросу Министерства Юстиции США, а во Францию он был экстрадирован ранее в этом году.

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Министерство Юстиции обвиняло Винника в использовании сервиса BTC-e для крупных операций по отмыванию денег, источником которых были кибератаки. Занимающаяся информационной безопасностью фирма Wizsec полагала, что его личные учётные записи в BTC-e связаны с украденными с криптовалютной биржи Mt. Gox деньгами. Кража произошла в 2014 году, украдено было биткоинов на сумму около $480 млн. В качестве причины взлома генеральный директор Mt. Gox назвал изъяны в системе.

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Министерство Юстиции США обвиняло Винника по 17 пунктам отмывания денег на сумму до $4 млрд. с момента основания биржи в 2011 году. Французские обвинители ставили ему в вину вымогательство, сговор и нанесение вреда системам автоматической обработки данных. Французские власти считают, что обвиняемый принимал участие в создании приложения-вымогателя Locky. Оно распространялось по электронной почте и использовалось для атак на французские компании и организации в 2016-2018 годах. Как минимум 20 французских организаций в итоге заплатили выкуп в биткоинах.

Защита утверждала, что Винник был на бирже только техническим специалистом и выполнял распоряжения её настоящих владельцев. Хотя Винника признали виновным в отмывании денег, это ещё не худший вариант. Французские власти смогли доказать только одно из 14 обвинений, не найдя связи с приложением Locky. Это позволило избежать тюремного заключения сроком на десять лет и штрафа в размере 750000 евро.