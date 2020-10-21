Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Самый популярный в мире мессенджер WhatsApp скоро позволит выполнять голосовые и телефонные звонки не только в мобильных приложениях, но и в веб-клиенте. Недавно такая возможность появилась в версии 2.2043.7 и сейчас она находится на этапе бета-тестирования. Это означает, что скоро она начнёт распространяться среди всех пользователей. Сейчас возможность звонить доступна в приложениях на Android и iOS.

реклама

Последняя версия WhatsApp 2.2043.7 для компьютеров уже обладает встроенной поддержкой голосовых и видеозвонков. Желающие могут проверить работоспособность данной опции.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Когда вам звонят, появляется окно с возможностью принять или отклонить звонок. Можно делиться видео, заглушать звук, отклонять, есть другие настройки. Будут поддерживаться групповые голосовые и видеозвонки, но чуть позже.

Таким образом, желающие общаться не только при помощи переписки теперь смогут делать это за компьютером или ноутбуком. Также ведётся работа над синхронизацией чатов между разными платформами. Одну учётную запись можно будет запускать на разных устройствах. Официально это пока не подтверждено и нужно ждать релиза данной возможности в финальном варианте приложения.