WhatsApp позволит делать голосовые и видеозвонки в веб-клиенте
Веб-версия WhatsApp научится звонить
Самый популярный в мире мессенджер WhatsApp скоро позволит выполнять голосовые и телефонные звонки не только в мобильных приложениях, но и в веб-клиенте. Недавно такая возможность появилась в версии 2.2043.7 и сейчас она находится на этапе бета-тестирования. Это означает, что скоро она начнёт распространяться среди всех пользователей. Сейчас возможность звонить доступна в приложениях на Android и iOS.
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Последняя версия WhatsApp 2.2043.7 для компьютеров уже обладает встроенной поддержкой голосовых и видеозвонков. Желающие могут проверить работоспособность данной опции.
Когда вам звонят, появляется окно с возможностью принять или отклонить звонок. Можно делиться видео, заглушать звук, отклонять, есть другие настройки. Будут поддерживаться групповые голосовые и видеозвонки, но чуть позже.
Таким образом, желающие общаться не только при помощи переписки теперь смогут делать это за компьютером или ноутбуком. Также ведётся работа над синхронизацией чатов между разными платформами. Одну учётную запись можно будет запускать на разных устройствах. Официально это пока не подтверждено и нужно ждать релиза данной возможности в финальном варианте приложения.
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