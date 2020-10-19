По 3 500 000 паролей в секунду перебирает Passcovery на RTX 3090
Производительность у неё для этого достаточно высокая
Новая Nvidia GeForce RTX 3090 является наиболее мощной в данный момент игровой видеокартой, но она может не только играть. Производители популярного приложения по восстановлению паролей утверждают, что RTX 3090 отлично проявляет себя в брутфорс-атаках. Это поможет вам, если вы забыли собственный важный пароль, но поможет и злоумышленникам подбирать чужие пароли.
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Видеокарта работает на графическом процессоре GA102 с 10496 ядрами и 24 Гб памяти GDDR6X. Она стоит $1500, хотя в разных странах и магазинах цены могут различаться. Такая карта отлично подходит для параллельных вычислений, в том числе для взлома паролей.
Приложение Passcovery недавно было обновлено и получило поддержку карту вроде 3090. С ней скорость брутфорс-атак заметно выросла. Версия приложения Passcovery 20.09 даже на относительно скромной видеокарте GTX 1060 способна перебирать 669 млн. вариантов паролей в секунду. RTX 3090 почти в 7 раз быстрее этой видеокарты.
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Тестирование выполнялось с файлом ZIP с классическим шифрованием. Если у злоумышленника достаточно времени, брутфорс может быть опасен для любых файлов с паролями. Пароль, который несколько лет назад считался бы сильным, может быть взломан картой 3090 достаточно быстро. Правда, для этого нужен локальный доступ к файлу.
Цены на такие видеокарты со временем снизятся и число атак может вырасти. Отчасти и по этой причине ведущие IT-компании ищут способы избавиться от паролей в пользу других методов авторизации.
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