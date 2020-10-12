Google добавляет оповещения безопасности в своих приложениях на iOS
Компания Google анонсировала несколько связанных с безопасностью программных обновлений. В частности, будут выдаваться оповещения при проблемах с безопасностью учётной записи Google. Эти оповещения будут отображаться в любом запущенном в данный момент приложении Google.
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Оповещения будут распространяться среди пользователей постепенно в ближайшие недели. Пока это относится только к системе iOS. В начале будущего года Google обещает более широкое распространение оповещений.
В ассистенте Google появится гостевой режим, в котором сделанные запросы не будут сохраняться. Режим будет включаться фразе «Эй Google, включи гостевой режим» (Hey Google, turn on Guest mode). Этот режим также будет распространяться в ближайшие недели на умных динамиках Nest и дисплеях.
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Если вы хотите максимально быстро увидеть настройки безопасности и конфиденциальности вашей учётной записи Google, можно выполнить поисковый запрос по фразе «Мой аккаунт Google безопасен»?» В результате будут выдаваться настройки аккаунта.
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Также Google обновляет сайт Safety Center, где есть информация о продуктах безопасности и конфиденциальности Google. Здесь содержится информация о 13 продуктах, таких как Gmail, Chrome, YouTube, Android, Pixel. В будущем их количество будет увеличиваться. Пока сайт доступен только в США, но не за горами глобальное распространение.
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