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Наверняка многие читатели пользуются или по крайней мере слышали о программе CCleaner, которая предназначается для очистки реестра и других профилактических действий в системе Windows. В последнее время антивирус Защитник Windows начал помечать эту программу как потенциально нежелательное приложение.

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CCleaner оптимизирует работу операционной системы, удаляя временные и неиспользуемые файлы. Это освобождает место на диске и позволяет быстрее загружаться. Есть здесь также сканер реестра для удаления битых ссылок.

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В 2017 году британская компания Piriform, которая разработала данное приложение, была куплена Avast за $1,3 млрд. В результате в пакет с ней вошли другие приложения, такие как Avast Free Antivirus, AVG Antivirus Free, Google Chrome и Google Toolbar.

Похоже, Microsoft это не нравится. Хотя компания называет эти программы вполне допустимыми, их распространение в комплекте может привести к неожиданной активности программного обеспечения и отрицательно сказаться на взаимодействии пользователя с системой. Хотя установщик CCleaner позволяет отказаться, многие всё равно непреднамеренно устанавливают программу.

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Microsoft ранее уже заявляла, что не поддерживает приложения для очистки реестра и не рекомендует пользоваться ими. Потенциально нежелательные приложения не являются напрямую вредоносными, но в них могут делаться ложные заявления относительно функционирования устройств, файлов и реестра.

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Другие приложения Piriform вроде программы восстановления удалённых файлов Recuva Защитник Windows также помечает как потенциально нежелательные. Компания ведёт с Microsoft переговоры, чтобы это прекратилось.