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Три года прошло с тех пор, как Qualcomm представила очередное поколение технологии Quick Charge. В последний понедельник июля состоялся анонс Quick Charge 5-го поколения. С помощью этой подзарядки смартфоны можно будет заряжать до 50% за 5 минут. Поддерживается мощность более 100 Вт.

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Конечно, многое зависит от ёмкости батареи заряжаемого устройство. Разработчики в анонсе не сказали, о каких батареях идёт речь в плане подзарядки на 50% за 5 минут. Зато в пресс-релизе сказано, что тесты проводились с батареей 4500 мАч. На основе этих тестов говорится, что новая технология на 70% быстрее Quick Charge 4 и в 10 раз превосходит стандарт первого поколения.

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История с Galaxy Note 7 показала, как важно обеспечивать безопасность батарей и их подзарядки. Об этом же говорит и Qualcomm. Разработчики заявляют о восьми уровнях защиты напряжения, трёх уровнях защиты тока, трёх уровнях тепловой защитой и трёх уровнях временной защиты. Подзарядка будет нагревать устройства на 10 градусов меньше, нежели Quick Charge 4. Стандарт включает в себя защиту от перенапряжения на 25 В для USB и более 30 В для внешних потребителей. Новый инструмент под названием Qualcomm Smart Identification of Adapter Capabilities должен повышать эффективность передачи энергии, улучшать безопасность и продлевать продолжительность жизни батареи.

Для обладателей уже выпущенных устройств Quick Charge 5 обеспечит обратную совместимость. Можно будет использовать кабель Quick Charge 5 для смартфонов с поддержкой Quick Charge 3 и 4, хотя прироста скорости подзарядки не будет.

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Quick Charge 5 поддерживает USB Power Delivery и Type-C. Это означает, что стандарт скоро доберётся до ноутбуков. Вместе с обратной совместимостью это может привести к тому, что один кабель позволит заряжать все пользовательские устройства.

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Мало какие смартфоны поддерживают Quick Charge 4+, но преимущества нового стандарта должны сделать его более популярным. Он может работать с чипами Snapdragon 865 и 865 Plus на флагманских смартфонах. Производители уже получают образцы и в коммерческих продуктах стандарт может появиться в третьем квартале. Xiaomi анонсировала его использование в будущих смартфонах. Со временем технология появится в более доступных смартфонах на процессорах Snapdragon серии 600 и 700.

Поддерживается также быстрая беспроводная подзарядка. Насколько именно быстрее она станет, зависит от зарядных катушек в каждом конкретном устройстве.

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Анонс Qualcomm является очередным в череде последних разработок в сегменте подзарядки мобильных устройств. Китайская компания Oppo недавно показала быструю подзарядку мощностью 125 Вт. Она способна заряжать батарею смартфона 4000 мАч от нуля до 41% за 5 минут, до 100% за 20 минут.