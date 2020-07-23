Android 11 лучше разграничит персональные и рабочие данные
Из-за пандемии коронавируса многие узнали, что работу можно выполнять и дома. Кому-то это нравится, а кого-то домашняя атмосфера и члены семьи отвлекают от работы.
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В компании Google тоже считают, что к работе нужно относиться серьёзно. В систему Android 11 разработчики могут добавить новую вкладку «Работа». Например, такая вкладка появится наряду с вкладкой «Личные» в меню «Поделиться». В этих вкладках будут отображаться разные пользователи и приложения. Такое же разделение будет в системных настройках и прочих системных компонентах Android. В настройках они будут в разделах «Местоположение», «Хранилище», «Аккаунты» и «Информация приложения», а также в меню «Открыть при помощи».
Будут вкладки «Работа» и «Личные» и в календаре Google. В результате можно будет понимать, к какому разделу относятся уведомления и расписание. Такая возможность появится в Pixel Launcher в виджете календаря под названием A Glance.
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Представители Google говорят, что большинство приложений не позволяют чётко разграничивать рабочие и персональные данные. Быть может, сторонние разработчики последуют её примеру, если реализация в Android 11 окажется удачной.
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