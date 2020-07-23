Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Google выпустила Android 11 Beta 2.5 с небольшими исправлениями

[ ] для раздела Блоги
+
2080 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ранее в июле Google представила систему Android 11 Beta 2, добравшись до отметки Platform Stability. Это означает, что новые функциональные возможности добавляться уже не будут. Разработчики сосредоточились на исправлении багов и повышении стабильности системы. Первой новой версией после этого становится выпущенная в среду Android Beta 2.5.

реклама

Это незначительное обновление с несколькими исправлениями проблем со звуком и панели уведомлений. Устранено мерцание экрана на некоторых смартфонах Google Pixel. В частности, оно было на аппаратах Pixel 4 и 4 XL при частоте отображение 90 Гц. Beta 2 только усугубила эту проблему, но теперь она устранена.

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Исправлена неполадка, из-за которой невозможно было слушать или записывать звук в приложениях после звонков VoIP. Устранены неполадки, из-за которых аппараты периодически самопроизвольно перезагружались. Перестала отображаться панель навигации, когда она не должна отображаться.

Видеозапись не прерывается при использовании приложения «Камера». Программа «Телефон» переставила использовать спикерфон для вывода звука по умолчанию.

реклама

Вторая бета-версия принесла возможность записывать звук при записи экрана и изменения в меню «Поделиться». Длинные скриншоты в Android 11 поддерживаться не будут.

Третья бета-версия ожидается в августе. Тогда же будет выпущен SDK для разработчиков. Релиз финальной версии Android 11 ожидается в третьем квартале. Возможно, это произойдёт 8 сентября.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

android google
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
1
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
30
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S533F
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
32
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
21
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
37

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 89
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 57
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Epic Games купила одну из самых популярных игр Steam с 60 миллионами проданных копий и намерена сделать её бесплатным эксклюзивом в своём магазине
13
Вышла стабильная российская прошивка MIUI 12 на 21 смартфон Xiaomi – список и ссылки на закачку от 21 июля
11
Флагманская видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 может оказаться на 195-225 % производительнее Radeon RX 5700 XT
73
Согласно утечкам AMD RDNA2 получит превосходство над графическими процессорами Nvidia Ampere
93
Цена Google Pixel 3 XL упала на 42 000 рублей – Snapdragon 845, экран Quad HD+, IP68, NFC и стоковая ОС Android
+
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться значительно быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti
27
NVIDIA GeForce RTX 3080 предположительно на 20% быстрее, чем GeForce RTX 2080 Ti
67
Процессоры AMD Renoir официально представлены в Японии — объявлена дата начала продаж и стоимость
25
GeForce RTX 3080 Ti выйдет в августе, а AMD Big Navi снова переносится – актуальная информация о сроках запуска видеокарт следующего поколения и их технических характеристиках
52
Инженер Sony утверждает, что GPU консоли PS5 не основан на RDNA 2, а является гибридом между RDNA1 и RDNA2
9
Новый разъём питания не будет обязательным для игровых видеокарт NVIDIA Ampere
14
Xiaomi Redmi Note 7 получил стабильную прошивку MIUI 12
2
Xiaomi Redmi Note 9 Pro с NFC и 128 ГБ памяти подешевел на 130 долларов – Snapdragon 720G, 64-Мп камера и аккумулятор на 5020 мА*ч по лучшей цене
3
Началось распространение системы Chrome OS 84
+
iPhone 11 Pro подешевел на 22 000 рублей – Apple A13 Bionic, NFC, экран Super Retina XDR и официальная гарантия по самой низкой цене с начала продаж
+
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 появятся в августе-сентябре — запасы GeForce RTX 20 практически истощены
23
AMD официально анонсировала процессоры Renoir для настольных ПК
10
Представитель AMD заявил, что процессоры Ryzen 4000-й серии способны удивить фанатов компании
19
Подросток отдал $20000 родительских денег стримерам в Twitch
29
Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии Renoir будут поддерживать ОЗУ DDR4 4000 МГц
8

Популярные статьи

GTA 6 выйдет не раньше 2023 года - разбираем проблемы Rockstar
13
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
24
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
160
Sega Mega Drive – 16-битный хит
75
Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
49
Сборка кастомной системы водопроводного охлаждения своими руками (кустарная СВО за копейки)
61
Собираем недорогой ПК на б/у Core i3-2100, для интернета, учебы, youtube, фильмов и простых игр
20
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
29
Если не включается компьютер – помоги себе сам. Часть 3
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
1

Сейчас обсуждают

x.7
10:40
Зато материнку менять не надо!!111
Коробочные процессоры AMD Renoir обнажили свои долларовые цены
lock
10:39
Очередной амдешник рассказывает почему он взял амд.И конечно же все они берут 5700 за 23к,т.к при большей цене уже стыдно брать амд.Трасировка лучей нинужна,ты с таким же успехом мог взять вегу 64,но ...
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
lock
10:38
Ххахаха уазик это сказано образно,ты бы с таким же успехом сказал,да это земля вокруг солнца движется
Коробочные процессоры AMD Renoir обнажили свои долларовые цены
grinberg
10:37
Пусть выходят...Я на днях 2060 взял,так что жду теперь только 4060 как минимум.
GeForce RTX 3080 Ti выйдет в августе, а AMD Big Navi снова переносится – актуальная информация о сроках запуска видеокарт следующего поколения и их технических характеристиках
Sergei Svinobaklan
10:36
У нас еще в 1,5 - 2 раза барыги цены накрутят особенно по первости
Коробочные процессоры AMD Renoir обнажили свои долларовые цены
iWicked_d
10:33
30к где то будет у нас, дороговато на самом деле. 15к 3600xt и 15к видеокарта 1660/5500xt, связка явно мощнее этого, хз короч, неоднозначная покупка
Коробочные процессоры AMD Renoir обнажили свои долларовые цены
Sayros
10:32
короче писать в школах больше не придется
Самый компактный в мире ручной принтер Selpic P1 собрал более 9000 долларов на IndieGoGo
Sayros
10:31
Это что то новое
Самый компактный в мире ручной принтер Selpic P1 собрал более 9000 долларов на IndieGoGo
Inttz
10:30
Несокрушимая сила молитвы и веры
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
Inttz
10:26
Так толсто,что даже скучно)
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем