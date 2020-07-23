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Ранее в июле Google представила систему Android 11 Beta 2, добравшись до отметки Platform Stability. Это означает, что новые функциональные возможности добавляться уже не будут. Разработчики сосредоточились на исправлении багов и повышении стабильности системы. Первой новой версией после этого становится выпущенная в среду Android Beta 2.5.

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Это незначительное обновление с несколькими исправлениями проблем со звуком и панели уведомлений. Устранено мерцание экрана на некоторых смартфонах Google Pixel. В частности, оно было на аппаратах Pixel 4 и 4 XL при частоте отображение 90 Гц. Beta 2 только усугубила эту проблему, но теперь она устранена.

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Исправлена неполадка, из-за которой невозможно было слушать или записывать звук в приложениях после звонков VoIP. Устранены неполадки, из-за которых аппараты периодически самопроизвольно перезагружались. Перестала отображаться панель навигации, когда она не должна отображаться.

Видеозапись не прерывается при использовании приложения «Камера». Программа «Телефон» переставила использовать спикерфон для вывода звука по умолчанию.

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Вторая бета-версия принесла возможность записывать звук при записи экрана и изменения в меню «Поделиться». Длинные скриншоты в Android 11 поддерживаться не будут.

Третья бета-версия ожидается в августе. Тогда же будет выпущен SDK для разработчиков. Релиз финальной версии Android 11 ожидается в третьем квартале. Возможно, это произойдёт 8 сентября.