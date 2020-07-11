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Поставки компьютеров во втором квартале выросли из-за работы на дому

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Коронавирус ударил по многим отраслям деятельности, а для других стал большим подспорьем. Многие люди стали учиться и работать из дома. Некоторые с удивлением узнали, что планшеты и тем более смартфоны для этого не годятся, и вынуждены были покупать компьютеры или хотя бы ноутбуки. После резкого спада в первом квартале спрос на компьютеры значительно вырос во втором.

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В первом квартале Intel испытывала проблемы с дефицитом процессоров и закрытием фабрик в Китае. В результате спад поставок компьютеров составлял 8-12%. Это был худший квартал с 2013 года. Потом предприятия стали открываться и люди перешли на дистанционную работу.

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Аналитики компании IDC и Gartner говорят о росте поставок компьютеров. IDC называет цифру в 11,2% и объём поставок 72,3 млн. Показатели Gartner равны 2,8% и 64,8 млн.

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Gartner не включает в свою статистику хромбуки, поэтому цифры оказались ниже, чем у IDC. Аналитическая фирма Canalys учитывает хромбуки и говорит о росте поставок ноутбуков на 24% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Зато поставки настольных компьютеров снизились на 26%. Рынок в целом вырос на 9%. Как видим, покупатели предпочитают мобильные компьютеры.

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Разнятся показатели статистических фирм и для отдельных производителей. IDC и Canalys называют лидером HP, Gartner ставит на первое место Lenovo. Во всех случаях максимальный рост был у HP и он составил более 17%. Apple за год тоже выросла и находится на четвёртом месте в списке.

В апреле Microsoft сообщила о росте спроса на компьютеры, в мае значительно выросли показатели использования Windows. За месяц пользователи провели в системе Windows 10 в сумме более 4 трлн. минут. Это на 75% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.

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Что будет дальше? Пока любители персональных компьютеров могут радоваться, что эти устройства снова в центре внимания, немного потеснив смартфоны. Однако, связанные с коронавирусом экономические трудности наводят на мысль, что большие продажи компьютеров продлятся недолго. Кроме того, в конечном счёте их купят все желающие и спрос пойдёт на спад.

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