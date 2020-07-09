Смартфоны Samsung тоже могут начать продавать без зарядных устройств
Компанию Samsung в прошлом обвиняли в том, что она копирует продукты Apple. Быть может, кое-что южнокорейский производитель повторит за Apple и на этот раз, чему большинство покупателей наверняка не обрадуются. Сначала появилась информация, что смартфоны серии iPhone 12 будут продаваться без наушников и зарядного устройства в комплект поставки. Теперь есть сведения, что и Samsung будет продавать свои аппараты без зарядного устройства.
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Про Apple говорили ещё в прошлом месяце аналитики британского банка Barclays. Потом информацию подтвердил известный аналитик Минг-Чи Куо. Он считает, что Apple откажется от зарядного устройства ради снижения стоимости смартфонов, которые подорожают из-за поддержки стандарта связи 5G. Также можно будет сэкономить на упаковке, производстве и поставке аксессуаров, заодно избавив планету от лишнего мусора.
Издание ETNews сообщает, что Samsung готовится поступить так же. Правда, только в будущем году и только в некоторых моделях смартфонов. Она может начать с бюджетных аппаратов и моделей средней ценовой категории. При этом в комплекте останутся кабели USB-C, а в случае с iPhone переходники USB-C > Lightning.
У многих людей уже есть зарядные адаптеры, совместимые с большинством мобильных устройств. С другой стороны, если их нет, придётся платить за них дополнительно. Быть может, если новые iPhone будут без зарядного устройства, в будущем году их примеру последуют и флагманы Galaxy S. Кроме того, все эти аппараты поддерживают беспроводную подзарядку.
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