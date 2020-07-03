В прошлом году зафиксировано рекордное количество электронных отходов
Отчёт организации Global E-waste Statistics Partnership (GESP) показывает, что в 2019 году задокументировано и переработано всего 18,4% электронных отходов. С учётом ценных металлов вроде меди, золота, железа, платины и редкоземельных элементов, которые можно было бы извлечь из старой электроники, в мусорке оказалось примерно $57 млрд.
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Развитие потребительской электроники привело к рекордному количеству электронных отходов. В 2019 году их было 53,6 метрических тонн, вес составляет более 53,5 млрд. кг. На каждого жителя Земли приходится 7,3 кг электронных отходов. Несмотря на усилия по переработке и повторному применению, количество электронных отходов за последние пять лет выросло на 21%.
В первую очередь виноваты азиатские страны, где было 24,9 метрических тонн. Дальше идёт Америка со значением 13,1 млн. метрических тонн, Европа сгенерировала 12 млн. метрических тонн. Именно Европа лидирует по объёму отходов на душу населения.
Объём электронных отходов в последние пять лет растёт в три раза быстрее населения планеты и на 13% быстрее мирового ВВП. Это отрицательно сказывается на экологии и здоровье населения.
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В будущем ситуация станет только ухудшаться. Прогноз на 2030 год говорит о 74 млн. метрических тоннах электронных отходов за счёт роста уровня потребления и сокращения жизненного цикла продуктов.
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