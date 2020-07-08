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В этом году ожидается релиз линейки смартфонов iPhone 12. Как обычно, в преддверии этого начинает появляться всё больше информации. На этот раз ожидаются четыре новые модели, две из которых получат слово Pro в названии. Размер экранов у них будет 5,4 дюйма, у двух 6,1 дюйма и ещё один 6,7 дюйма.

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Не так давно сообщалось, что в комплект поставки не войдут наушники. Японское издание Nikkei пишет, что все четыре аппарата будет обладать экранами OLED производства Samsung. В прошлом году такие дисплеи были только на моделях Pro.

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Это приведёт к падению доходов производителя панелей LCD Japan Display. Впрочем, поставки экранов LCD для предыдущих поколений iPhone и более дешёвых моделей вроде iPhone SE 2 продолжатся.

Ещё одним производителем экранов могла быть китайская BOE Technology, но её панели пока проходят процедуру сертификации. Эта компания уже поставляет экраны для MacBook и iPad, а после получение сертификата может начать поставки для iPhone 12. Неизвестно, получат ли iPhone 12 Pro экраны с частотой 120 Гц.

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Nikkei подтверждает, что в комплекте поставки iPhone 12 не будет не только наушников, но даже зарядного устройства. Конечно же, делается из не из жадности, а потому что у покупающих новые iPhone обладателей аппаратов прошлых поколений зарядка уже есть, а лишние электронные отходы планете ни к чему. Желающие смогут купить подзарядку мощностью 20 Вт за дополнительную сумму.