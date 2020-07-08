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Видео 4К и 8K обладает высоким качеством, но за это качество нужно платить большим размером файлов. Такое видео может занимать много места на жёстком диске, а при трансляции из интернета требует высокой скорости и безлимитного подключения. Если бы не существовали алгоритмы сжатия, всё было бы ещё хуже. С их помощью можно уменьшать размер файлов с минимальной потерей качества.

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Среди наиболее популярных сейчас стандартов сжатия можно назвать H.264 (AVC) и H.265 (HEVC). Разработавшая их компания Fraunhofer анонсировала новый стандарт под названием H.266 или VVC (Versatile Video Coding).

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По словам одного из руководителей этой компании, данный стандарт представляет собой квантовый скачок в эффективности кодирования. Размер файлов должен уменьшиться на 50% по сравнению с H.265. Видео 4K, которое сейчас весит 10 Гб, станет занимать 5 Гб. При этом качество изображения не станет хуже.

Новый стандарт сможет использоваться для видео любого типа, от качества SD до 8K и видео с обзором 360 градусов. Правда, сначала нужно дождаться завершения разработки чипов, необходимых для использования данного кода. Первая версия программного обеспечения для кодирования и декодирования будет выпущена осенью.

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Все ведущие производители смартфонов уже сотрудничают с Fraunhofer. Можно не сомневаться, что стандарт рано или поздно появится на их аппаратах.