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В очередной раз компания Google была вынуждена произвести чистку в своём магазине приложений Play Store. Было обнаружено, что некоторые приложения делают совсем не то, что кажется. 25 приложений, которые в сумме скачали 2,34 млн. раз, крали логины и пароли на вход в социальную сеть Facebook.

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Обнаружила эту неприятность французская фирма Evina. Приложения убрали из магазина в начале июня. Они выдавали себе за игры, обои, QR-сканеры, счётчики шагов, файловые менеджеры и т.д. Хотя они выполняли свою функциональность, незаметно они делали кое-что ещё.

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Когда на устройстве запускалось любое приложение, вредоносный код опрашивал его имя. Если это имя Facebook, запускался браузер с фальшивой страницей входа в социальную сеть. Когда пользователь вводил логин и пароль, эти данные отправлялись на сервер злоумышленников. Таким образом, они могли получить доступ к страницу пользователя в социальной сети и всей информации там. Кроме того, эти логины и пароли могли применяться и на других сайтах.

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Некоторые приложения могли досаждать рекламой или открывать в браузере новые вкладки. Считается, что у всех у них один разработчик. Неизвестно, данные скольких людей на вход в Facebook были украдены.