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Использование единой процессорной архитектуры на мобильных устройствах и персональных компьютерах может дать Apple ряд преимуществ. Как можно увидеть на iPhone и iPad, самостоятельная разработка аппаратного и программного обеспечения хорошо сказывается на качестве работы устройств. Будет интересно посмотреть, какую производительность центральные и графические процессоры на компьютерах Apple в будущем будут выдавать на фоне процессоров AMD и Intel.

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Apple уже не первый год заинтересована в снижении зависимости своих устройств Mac от Intel. Желание повысить автономность ноутбуков MacBook и устранить зависимость от разработок Intel привели к решению задействовать процессоры на архитектуре ARM.

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На конференции WWDC 2020 было объявлено, что переход произойдёт позднее в нынешнем году. Подробности не сообщаются, хотя операционная система macOS Big Sur демонстрировалась на чипе Apple A12Z Bionic SoC от планшета iPad.

Разработчики говорили больше о том, что этот переход принесёт в плане программных преимущества. Например, компьютеры Mac смогут нативно запускать приложения для iPhone и iPad без всяких модификаций. Если приложениям потребуется перекомпиляция, её можно будет выполнить за несколько дней.

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Даже приложения без обновлений смогут работать благодаря технологии эмуляции Rosetta 2. Её работа была показана на примере игры Shadow of The Tomb Raider. Она шла относительно плавно на разрешении 1080p на встроенном графическом процессоре.

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Были продемонстрированы возможности продуктов Adobe Photoshop и Microsoft Office. На первый взгляд они работают без проблем.

В программе тестирования разработчики могут получить доступ к бета-версии macOS Big Sur, Xcode 12, документам поддержки и комплекту разработки. Последний представляет собой Mac mini на процессоре Apple A12Z Bionic SoC, 16 Гб памяти, 512 Гб SSD и macOS Big Sur. Стоимость участия в программе составляет $500.

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Окончательный переход на процессоры Apple должен занять два года. Версии macOS для компьютеров Mac на процессорах Intel будут выпускаться и после этого.