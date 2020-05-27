Gartner: поставки устройств по всему миру упадут из-за коронавируса на 14%
Пандемия коронавируса влияет на все аспекты нашей жизни и разные отрасли деятельности, в том числе на высокие технологии. Компании продолжают отменять мероприятия или переносить их онлайн. Также упал спрос на устройства, причиной или следствием чего является перенос многих крупных анонсов нынешнего года.
рекламаАналитики считают, что спад поставок компьютеров мог быть ещё хуже. Однако, карантины и самоизоляция привели к тому, что работать и учиться стали из дома, для чего многим пришлось покупать новые ноутбуки и компьютеры, хромбуки и планшеты.
На следующие два года прогнозируется рост поставок портативных устройств вроде хромбуков, ноутбуков и планшетов. Считается, что даже после прекращения ограничений из-за пандемии дистанционная работа и учёба будут распространены больше, чем прежде.
рекламаТакже предсказывался рост распространения смартфонов с поддержкой 5G, но пандемия помешала этому. На их долю может прийтись 11% от общего объёма выпускаемых смартфонов, но повсеместного распространения в этом году не ожидается.
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