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Пандемия коронавируса влияет на все аспекты нашей жизни и разные отрасли деятельности, в том числе на высокие технологии. Компании продолжают отменять мероприятия или переносить их онлайн. Также упал спрос на устройства, причиной или следствием чего является перенос многих крупных анонсов нынешнего года.

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Новый доклад от фирмы Gartner даёт прогноз, что по итогам нынешнего года поставки компьютерных устройств упадут на 13,6% до 1,9 млрд. экземпляров. В прошлом году было выпущено 2,16 млрд. устройств. Из них более 1,7 млрд. были смартфонами, более 400 тысяч компьютерами. В нынешнем году поставки смартфонов и компьютеров упадут на 14,6% и 10,5% соответственно.

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Аналитики считают, что спад поставок компьютеров мог быть ещё хуже. Однако, карантины и самоизоляция привели к тому, что работать и учиться стали из дома, для чего многим пришлось покупать новые ноутбуки и компьютеры, хромбуки и планшеты.

На следующие два года прогнозируется рост поставок портативных устройств вроде хромбуков, ноутбуков и планшетов. Считается, что даже после прекращения ограничений из-за пандемии дистанционная работа и учёба будут распространены больше, чем прежде.

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Также предсказывался рост распространения смартфонов с поддержкой 5G, но пандемия помешала этому. На их долю может прийтись 11% от общего объёма выпускаемых смартфонов, но повсеместного распространения в этом году не ожидается.