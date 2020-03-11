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Если вы устанавливаете на компьютер или смартфон VPN или блокировщик рекламы, то считаете, что усиливаете конфиденциальность и скрытность. Оказывается, подобные приложения могут приводить и к совершенно противоположному результату. Об этом сообщается в недавно выпущенном докладе.

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Производителем этих приложений является Sensor Tower. Компания занимается анализом использования программ на разных операционных системах, подсчитывает их доходы и собирает другую статистику.

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Sensor Tower была основана в 2013 году и у неё есть как минимум 20 собственных приложений для Android и iOS, таких как Luna VPN и Adblock Focus. BuzzFeed News сообщает, что некоторые из этих приложений, иногда после установки, вынуждают пользователей устанавливать корневой сертификат для получения доступа к различным функциям. Luna VPN требует добавить расширение для блокировки рекламы в YouTube. Если согласиться, пользователь попадает на сайт для загрузки расширения и установки сертификата, что позволяет обойти ограничения Android и iOS.

Многие пользователи не осознают последствий того, что они дают такой высокий уровень доступа к содержимому своих устройств. Кроме того, Sensor Tower подозрительно скрывает свою связь с этими приложениями. Luna VPN в магазине Google Play Store указано как приложение разработчика Emban Networks, у которого нет никаких других приложений. Разработчиком Adblock Focus является Orbital Software, тоже без других программ.

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В ответ на обвинения в Sensor Tower говорят, что собирают данные анонимно для аналитических целей и затем внедряют их в свои продукты для продажи разработчикам, инвесторам и прочим. Компания утверждает, что не собирает никакую информацию, которую можно связать с конкретным пользователем. Верится с трудом, поскольку прежде исследователи неоднократно вычисляли пользователей по вроде бы анонимным данным.

Большинство приложений этого производителя уже недоступны в магазинах Apple и Google. В Apple говорят, что неоднократно удаляли их программы из-за нарушения политики магазина.