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В феврале компания Apple предупредила инвесторов, что из-за эпидемии коронавируса прогнозы по доходам на текущий квартал не будут достигнуты. На основе данных Джон Проссер источников из Front Page Tech делает вывод, что эпидемия начинает влиять и на планы Apple по выпуску устройств в нынешнем году.

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Компания планировала представить несколько новых продуктов на своей пресс-конференции уже в марте. Однако, в свете распространения коронавируса в разных странах мероприятие отменяется.

Оно должно было состояться 31 марта под руководством Фила Шиллера. При этом официального анонса мероприятия не было, поэтому нет смысла официально подтверждать его отмену.

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Анонс должен был состояться в Калифорнии. Среди всех штатов США ситуация с коронавирусом в Калифорнии одна из самых худших. Местные власти запретили собрания, на которых присутствуют больше 1000 человек. Уже только одно это делает невозможным проведение мероприятия Apple.

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Несмотря на это, продукты нужно анонсировать. Естественно, напрашивается цифровой анонс в интернете, а также можно просто выпустить пресс-релиз на сайте Apple Newsroom.

Сейчас от Apple в первую очередь ждут появления iPhone 9 и iPad Pro 2020. Последний уже готов, но про смартфон так не скажешь.

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Несмотря на отставание в два месяца от графика разработки iPhone, у производителя нет проблем с производством iPhone 9 Pro. И всё же, якобы было принято решение отложить его релиз. Причина в том, что в настоящий момент миру не до смартфонов и спрос не будет достаточно высоким. Только вчера мы писали , что продажи смартфонов в Китае в феврале упали на 55% и Apple пострадала больше других. Падение продаж iPhone там составило 60%.

Кроме того, нужно избегать больших сборищ около магазинов, а при появлении новых аппаратов iPhone там часто выстраиваются очереди.

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Новая дата релиза бюджетного iPhone не называется. Один источник считает, что это может произойти в июне, примерно в одно время с конференцией разработчиков WWDC. Другой полагает, что это произойдёт осенью.

Именно конференция WWDC является следующим крупным мероприятием Apple. Его пока не отменили, но внесли изменения так, чтобы люди не сталкивались лицом к лицу. Это может означать проведение мероприятия в цифровом формате. Впрочем, за три месяца ситуация ещё может измениться.

Что касается сентябрьских анонсов, они могут быть отложены. Apple наложила ограничения на перемещение своих сотрудников внутри Китая и за его пределами. Из-за этого тестирование прототипа iPhone 12 почти остановлено. Таким образом, разработчики могут не успеть доделать их к началу продаж в октябре.