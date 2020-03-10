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Продажи смартфонов в Китае в феврале оказались на 55% ниже, чем годом ранее в этом же месяце, о чём говорит китайская Академия информации и коммуникационных технологий. Улучшится ситуация в ближайшем будущем или нет, зависит от поведения коронавируса и как быстро потребители и производители смогут отправиться от него.

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Всего за февраль в этой стране было продано 6,34 млн. смартфонов. За этот же период в 2019 году было реализовано около 14 млн. смартфонов. Это минимальное количество, которое зафиксировано с начала сбора статистики в 2012 году.

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На долю Android-смартфонов пришлось 5,85 млн. продаж против 12,72 млн. годом ранее. Поставки аппаратов iPhone составили 494000 против 1,27 млн. в феврале 2019 года. В январе продажа iPhone были больше 2 млн.

Генеральный директор Apple Тим Кук в записке сотрудникам компании на этой неделе разрешил в некоторых регионах работать из дома с 9 по 13 марта, если работа позволяет это. При наличии кашля и температуры приходить на работу не следует. Эту записку опубликовало информационное агентство Bloomberg. Позднее представитель компании подтвердил её достоверность. В день её написания стоимость акций Apple снизилась более чем на 6%.