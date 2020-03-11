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Что нового в грядущем обновлении Windows 10 April 2020

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Первое крупное обновление операционной системы Windows в 2020 году приносит множество усовершенствований. Правда, сейчас Microsoft усиленно занимается системой Windows 10X и модульными компонентами. Таким образом, до кое-каких вещей в Windows 10 у неё могли ещё не дойти руки.

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Обновление выйдет в апреле, спустя год после начала работы над ним. Оно называется 20H1 или версия 2004. По масштабу изменений эта версия превосходит ноябрьское обновление 19H2.

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Желающие уже могут скачать образ ISO для обновления или чистой установки системы, если они являются участниками программы предварительного тестирования Windows Insider. Впрочем, более разумным шагом будет подождать и посмотреть, когда обновление появится в центре обновления Windows. Разработчики продолжают находить и устранять баги, а появление в центре обновления будет означать, что система признана пригодной для вашего программного и аппаратного обеспечения. Из-за упомянутой выше работы над Windows 10X на распространение Windows 10 на все доступные компьютеры может уйти времени больше обычного.

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Одной из наиболее интересных возможностей Windows 10 2004 пользователи компьютеров Mac наслаждаются уже не первый год. Если нужно выполнить сброс настроек компьютера, для переустановки поддерживается загрузка из облака. Это особенно полезно для обладателей высокоскоростного безлимитного интернета, а если у вас лимитное подключение, трафик может кончиться достаточно быстро.

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Настройки сбрасываются не до заводских. Восстанавливается текущая версия Windows 10, а не та, с которой вы приобрели свой компьютер.

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Это избавляет от необходимости пользоваться флешкой для восстановления. Также новая версия Windows 10 даёт возможность применять пин-код Windows Hello в безопасном режиме для входа в учётную запись.

Для разработчиков предназначается второе поколение подсистемы Linux на Windows. Производительность подсистемы первого поколения у многих вызывала недовольство, как и совместимость и ограничение доступа к файловой системе. Разработчики постарались устранить все эти недостатки.

Ключевыми являются улучшение использования оперативной памяти и поддержка архитектуры ARM64. Это даёт возможность работать с устройствами вроде Surface Pro X и получить полную поддержку системных вызовов при работе с приложениями вроде Docker.

Также разработчики могут подключаться к сетевым приложениям Linux при помощи localhost. Microsoft дала возможность задавать глобальные настройки конфигурации, которые применяются к любому дистрибутиву Linux, запущенному с применением подсистемы WSL 2.

Песочница появилась ещё в системе Windows 10 1903. Она позволяет работать с потенциально опасными приложениями в изолированном окружении. Прежде там отсутствовала поддержка микрофона и нельзя было настраивать сеть, общие папки, запуск скриптов при загрузке системы, виртуальный графический процессор. Теперь всё это есть.

Добавлены новые сочетания горячих клавиш: Shift + Alt + PrintScreen для диалогового окна специальных возможностей и Ctrl + Alt + Break для входа и выхода из полноэкранного режима.

Появилась возможность переименовать виртуальные рабочие столы. Пользовательские название рабочих столов будут сохраняться и после перезагрузки системы. Можно пользоваться универсальными приложениями вроде Почта, Календарь и OneNote, которые после перезагрузки автоматически запускаются в свёрнутом состоянии.


Продолжается работа над приложением Параметры, которое всё больше сменяет центр управления. Все языковые настройки теперь в одном месте и даётся быстрый доступ к отдельным настройкам вроде языков приложений, экрана, голосовым настройкам, клавиатуре и региональному формату.

Трудно было найти настройки уведомлений, но теперь появится возможность отключать уведомления в настройках отдельных приложений. Можно отключать звук уведомлений и определять надоедливые приложения при помощи фильтров. Управлять уведомлениями можно наверху центра уведомлений.

Страница сетевого статуса в разделе «Сеть и интернет» была объединена, чтобы не нужно было заходить на отдельные страницы для просмотра информации вроде расхода трафика. Страница дополнительных возможностей тоже изменена, чтобы можно было выбирать и устанавливать множество возможностей одновременно, сортировать их и всё это на главной странице в разделе «Последние действия». NotePad, WordPad, Paint теперь являются необязательными приложениями, которые можно удалять.

В версии 1803 появилось быстрое подключение Bluetooth. Устройства с поддержкой Swift Pair получили возможность создавать уведомления при подключении к компьютеру. Это избавляет от необходимости открывать приложение «Параметры», но работало медленно.

Теперь можно устанавливать соединение прямо в уведомлении. Тут может отображаться название и категория подключаемого устройства.

Ассистент Cortana окончательно получил отдельное приложение и убран с панели задач. По существу, теперь это чат-бот, который помогает управляться с расписанием и задачами. Это часть новой стратегии, в рамках которой Microsoft превращает Cortana в ассистент для Microsoft 365 (Office 365). Разработчики смогут обновлять его чаще, как любое другое приложение, но это убирает функции умного дома и работу в лаунчере Microsoft на Android.

Убрав Cortana из поиска Windows, Microsoft предлагает в поиске быстрый доступ к часто используемым приложениям, документам и интерфейсу с вкладками для просмотра результатов фильтра, а также предложения по поиску.

Многие пользователи при поиске настроек приложений не получают точных совпадений и система пытается угадать, что вы ищете. Теперь предлагается строка «Связанные», где под каждым поисковым результатом есть объяснение того, почему этот результат появился.

Работает автоматическая корректировка при неправильно набранных имён и других объектов, которые проиндексированы в поиске Windows. Результаты поиска могут определяться по категориям.

Поиск файлов также ведётся в проводнике, результаты предлагаются как локальные, так и из хранилища OneDrive.


Если Windows 10 применяется на планшетах или компьютерах 2 в 1, там увеличено пространство между иконками на панели задач и оптимизировано расположение элементов проводника, чтобы легче было нажимать по ним. Программная клавиатура автоматически будет появляться при нажатии на текстовое поле. Система сможет распознавать сценарии применения и переключаться на соответствующий интерфейс.

Обновлена панель Xbox Game Bar, появился счётчик fps и панель достижений. Ещё добавлена поддержка каджоми.

Имеются в Windows 10 2004 и менее заметные изменения, вроде улучшения использования ресурсов центрального процессора в поиске Windows. Это проблема для обладателей жёстких дисков, когда индексация начинается в самый неподходящий момент и система тормозит.

Теперь индексация станет более умной и будет выбирать удобное время благодаря алгоритму. Он будет замедлять или останавливать индексацию при соблюдении определённых условий. Например, когда вы отключите ноутбук от розетки или после входа в учётную запись или возвращения из спящего состояния. Если нагрузка на диск и процессор превышает определённый порог, индексация ставится на паузу.

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