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На прошлой неделе из-за возникших проблем Microsoft не выпускала сборку системы Windows 10 в канале «Ранний доступ». В четверг была представлена сборка под номером 19577. Как обычно, новых возможностей в ней не так много.

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В приложении «Параметры» были изменены кое-какие диагностические данные, а также представлены новая иконка раздела «Безопасности Windows». Другие обновления не являются эксклюзивными для этой сборки.





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Microsoft пишет, что для повышения прозрачности и контроля пользователей над их данными внесены изменения в приложение «Параметры» и групповые политики. Базовые диагностические данные теперь называются «Требуемые диагностические данные», а полные данные переименованы в опциональные. Если коммерческие пользователи выбрали отправлять опциональные диагностические данные, даётся более тонкая настройка групповых политик для сбора данных внутри организации. К моменту релиза очередного обновления Windows 10 в окончательном варианте разработчики обещают опубликовать больше подробностей относительно этих изменений.

Нужно убедиться, что установлен полный сбор данных, прежде чем обновляться до версии 19577. Если установлен уровень диагностики Enhanced, невозможно будет получить будущие сборки. Компьютеры в составе доменов с опцией Enhanced не смогут получить сборку 15977.

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Что касается новой иконки безопасности Windows, её изображение приведено выше. Также Microsoft пишет, что продлит действие эксперимента по опциональному обновлению драйверов, которое стало возможным в сборке 19551. Он продлится до конца марта.