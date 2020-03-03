Следующая версия системы Chrome OS получит поддержку функций Ambient EQ и Netflix PIP
Компания Google обычно выпускает версии операционной системы Chrome OS каждые шесть недель, как и в случае с браузером Chrome. Уже доступна версия Chrome 80 для персональных компьютеров, но повсеместное распространение ещё не началось. В понедельник компания поделилась информацией о том, что нового здесь будет.
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Среди функциональных возможностей названа Ambient EQ. Она позволяет вносить изменения в баланс белого и цветовую температуру на экране в зависимости от окружающего освещения. Это напоминает опцию Apple под названием True Tone Display. Среди первых устройств с подобной возможностью будет Samsung Galaxy Chromebook, анонсированный на выставке CES 2020 в январе хромбук. Его продажи начнутся в апреле.
рекламаЕщё появится поддержка функции «Картинка в картинке» для сервиса Netflix. Браузер Chrome поддерживает такую возможность уже больше года, но теперь можно будет пользоваться ей при просмотре Netflix через другие приложения. Программа автоматически входит в этот режим, когда пользователи переходят в другое окно.
рекламаС учётом появления информации относительно возможностей новой версии Chrome OS ждать её масштабного распространения наверняка остаётся недолго.
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