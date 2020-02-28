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Недавний доклад фирмы Omdia рассказал, что iPhone XR и iPhone 11 были самыми продаваемыми смартфонами 2019 года. Компания Counterpoint Research соглашается с этим и публикует собственный список популярных смартфонов в разных регионах.

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Много лет Apple является ведущим продавцом смартфонов в Северной Америке. Теперь можно убедиться в этом ещё раз и увидеть, насколько популярны аппараты iPhone у себя на родине (не считая того, что производятся они в Китае).





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Чаще всего в Северной Америке в прошлом году покупали iPhone XR. На его долю пришлось 12% продаж. Дальше идёт более новый и более дешёвый iPhone 11, доля рынка которого составляет 6%, хотя он продавался меньше четырёх месяцев. Если попытаться прогнозировать дальнейшее развитие событий, по итогам 2020 года iPhone 11 должен стать самым продаваемым смартфоном в этом регионе.

Третье место в Северной Америки занимает iPhone 8 по цене $449 с долей рынка 5%. Аппарат был выпущен в сентябре 2017 года, с учётом чего его результаты ещё более впечатляющие. Это может заставить Apple выпустит новую бюджетную модель iPhone 9 по цене $399, раз спрос в этой ценовой категории такой высокий.

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На четвёртом и пятом местах расположились iPhone XS Max и iPhone 11 Pro Max с долями 4% и 3%. Таким образом, спрос на дорогие модели iPhone тоже есть.

В Европе Apple доминирует вместе с Samsung. Присутствие Huawei здесь стало меньше прежнего. Чаще всего покупали модель Galaxy A50. Она была представлена в прошлом марте и успела собрать 5% рынка.

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На втором месте идёт iPhone XR с долей рынка 4%. Следом за ним располагается iPhone 11 с результатом 3%, дальше Galaxy A10 и Galaxy A40 с долями по 3%.

В Китае результаты выглядят совсем по-другому. Хотя в целом здесь лидирует Huawei, в первой пятёрке есть только один смартфон этого производитель, модель Huawei P30 с долей рынка 2% и всего лишь на пятом месте.

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На четвёртом и третьим местах располагаются бюджетные аппараты Vivo Y93 и Vivo Y93s с долей рынка 2% у каждого. Чуть выше находится более дорогой Oppo A9 (3%). На первом месте разместился Oppo A5 (4%). В прошлом году самым популярным был смартфон Xiaomi, а теперь аппараты этого производителя в первой пятерке отсутствуют.

На Среднем Востоке и в Африке правит Samsung. Её смартфоны полностью заняли первые пять мест: Galaxy A10, Galaxy A2 Core, Galaxy A50, Galaxy A20 и Galaxy A10s.

В Латинской Америки отлично чувствует себя Motorola, которая попала в первую пятерку. На первом месте снова Galaxy A10, дальше идут Galaxy J2 Core, Moto E5 Play, Galaxy A20 и Galaxy J4 Core.

Азиатско-тихоокеанский регион предпочитает следующие смартфоны: Oppo A5s (3%), Galaxy A50, iPhone XR, Galaxy A10 и Realme C2 (по 2%).