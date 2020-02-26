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Желающие обеспечить себе конфиденциальность в глобальной сети ищут способы избавиться от шпионажа со стороны сторонних компаний, хакеров и государственных органов. Для таких мнительных пользователей из США компания Mozilla в своём браузере Firefox теперь начинает предлагать по умолчанию DNS over HTTPS (DoH).

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Распространение этой возможности будет происходить в ближайшие недели, чтобы обеспечить максимальную стабильность работы браузера. Когда процесс будет завершен, пользователи последней версии Firefox получат защиту DNS. DoH помогает скрывать и зашифровывает запросы DNS. В противном случае посторонние могут узнать, какие сайты вы посещаете.

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С применением DoH у третьих лиц могут возникнуть трудности с анализом данных вашего браузера. Шифрование скрывает историю посещённых страниц от других участников сети и защищает от сбора данных, которые связывают компьютер и посещаемые с него сайты.

В настоящее время для шифрования Firefox использует Cloudflare и NextDNS. В будущем могут быть представлены и другие провайдеры, а пока их придётся выбирать вручную.

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Опция включена по умолчанию в США, а в других странах желающие могут активировать её самостоятельно. Для этого надо перейти в Настройки > Основные > Параметры сети и поставить галочку напротив команды «Включить DNS через HTTPS».