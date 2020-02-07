Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Занимающаяся вопросами конкуренции и мошенничества французская организация DGCCRF оштрафовала компанию Apple на сумму 25 млн. евро за целенаправленное уменьшение производительности старых моделей iPhone. Это связано с работой батарей, хотя многие считают это попыткой заставить пользователей покупать новые смартфоны до того, как это на самом деле необходимо. Apple убрала данную функциональность вскоре после её обнаружения и согласилась заплатить штраф.

реклама

В 2017 году компания говорила, что замедление смартфонов было призвано снизить нагрузку ради более долговечной работы батареи. Якобы это позволяло обеспечить более продолжительную и стабильную работу устройств.

реклама

Никому за пределами компании это не понравилось, особенно тот факт, что всё было сделано тайно. В начале 2018 года власти Франции начали расследование. Тогда Apple извинилась и предложила скидки за замену батарей. Ими воспользовались 11 млн. человек, которые получили новый аккумулятор по цене $29.

С тех пор Apple переработала систему управления электропитанием iPhone 11, чтобы батарея дольше сохраняла свою работоспособность. На французском сайте компании на странице iPhone в течение следующего месяца будет висеть баннер, который признаёт использование сомнительных бизнес-практик и выплату штрафа.