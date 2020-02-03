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Сложно сказать, когда каждый из нас увидит на своих смартфонах значок с надписью 5G. В некоторых отдалённых регионах и небольших населённых пунктах могут быть проблемы с доступом даже к 4G. Однако, технологии не стоят на месте и кое-кто уже смотрит в будущее, в котором будут развиваться сети 6G.

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Пока говорить о сетях 6G можно только касательно будущих стандартов. Китайское Министерство Науки и Технологий уже ведёт подготовительную работу и готовит план, который может начать реализовываться через несколько лет. Согласно этому плану, скорость входящего подключения в сетях 6G может достигнуть 1 Тб/с или 8000 Гбит/с. Это в 8000 раз быстрее, чем способны выдать сети 5G. Пока всё это исключительно теоретические выкладки, но в целом можно не сомневаться, что скорости доступа в интернет с мобильных устройств вырастут на порядок, а то и на несколько порядков. Некоторые оптимисты идут ещё дальше. Например, профессор сиднейского университета уверен, что скорость сетей 6G будет такова, что станет возможно передавать данные во встроенные в мозг человека устройства.

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Впрочем, это пока из области научной фантастики и компьютерных игр вроде Deus Ex. Чтобы хотя бы примерно понять, как долго можно ждать распространения сетей 6G, нужно обратиться к истории. В США оператор связи Verizon запустил сервис 4G по всей стране 5 декабря 2010 года. Прошло 9 лет и сети 5G в США встречаются всё ещё редко. По всей стране они работают только у оператора T-Mobile, и то не на максимальной скорости в полосе частот 600 МГц. Всё тот же профессор из Австралии признаёт, что для распространения сетей 6G потребуются крупные прорывы в материаловедении, компьютерных архитектурах, дизайне процессоров и источников энергии.

Вице-президент Samsung прошлым летом встретился с представителями других компаний, чтобы обсудить разработку оборудования для сетей 6G. В январе прошлого года LG анонсировала строительство исследовательского центра для этих же целей. Здесь она будет работать над стандартизацией для сетей 6G. В LG считают, что сети 5G будут с нами как минимум десять лет, прежде чем 6G станут технологически возможными. Компания Huawei начала их исследование в своём центре в Канаде.

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В общем, на появление сетей 6G раньше примерно 2030 года можно не рассчитывать.