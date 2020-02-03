Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Китайцы считают, что сети 6G могут быть в 8000 раз быстрее, чем 5G

для раздела Блоги
4
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
RTX 2080 Super - цена преодолела важный рубеж
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сложно сказать, когда каждый из нас увидит на своих смартфонах значок с надписью 5G. В некоторых отдалённых регионах и небольших населённых пунктах могут быть проблемы с доступом даже к 4G. Однако, технологии не стоят на месте и кое-кто уже смотрит в будущее, в котором будут развиваться сети 6G.

реклама

Пока говорить о сетях 6G можно только касательно будущих стандартов. Китайское Министерство Науки и Технологий уже ведёт подготовительную работу и готовит план, который может начать реализовываться через несколько лет. Согласно этому плану, скорость входящего подключения в сетях 6G может достигнуть 1 Тб/с или 8000 Гбит/с. Это в 8000 раз быстрее, чем способны выдать сети 5G. Пока всё это исключительно теоретические выкладки, но в целом можно не сомневаться, что скорости доступа в интернет с мобильных устройств вырастут на порядок, а то и на несколько порядков. Некоторые оптимисты идут ещё дальше. Например, профессор сиднейского университета уверен, что скорость сетей 6G будет такова, что станет возможно передавать данные во встроенные в мозг человека устройства.

реклама

Впрочем, это пока из области научной фантастики и компьютерных игр вроде Deus Ex. Чтобы хотя бы примерно понять, как долго можно ждать распространения сетей 6G, нужно обратиться к истории. В США оператор связи Verizon запустил сервис 4G по всей стране 5 декабря 2010 года. Прошло 9 лет и сети 5G в США встречаются всё ещё редко. По всей стране они работают только у оператора T-Mobile, и то не на максимальной скорости в полосе частот 600 МГц. Всё тот же профессор из Австралии признаёт, что для распространения сетей 6G потребуются крупные прорывы в материаловедении, компьютерных архитектурах, дизайне процессоров и источников энергии.

Вице-президент Samsung прошлым летом встретился с представителями других компаний, чтобы обсудить разработку оборудования для сетей 6G. В январе прошлого года LG анонсировала строительство исследовательского центра для этих же целей. Здесь она будет работать над стандартизацией для сетей 6G. В LG считают, что сети 5G будут с нами как минимум десять лет, прежде чем 6G станут технологически возможными. Компания Huawei начала их исследование в своём центре в Канаде.

реклама

В общем, на появление сетей 6G раньше примерно 2030 года можно не рассчитывать.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

5g 6g связь
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

WarCraft III: Reforged — сравнений версий
16
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
28
Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC: темный игрок
24
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
21
Обзор корпуса AeroCool Aero One Eclipse
25
Обзор ноутбука ASUS VivoBook R459FA
16
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
61
Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
76
Обзор ноутбука ASUS X571G
14

Интересные материалы

NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 87
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 21
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA готовится снижать цены на видеокарты на 50-100 долларов в ответ на выход дискретной карты от Intel
69
Бесплатный переход с Windows 7 на Windows 10 существует – инструкция от экспертов av-test
32
Стали известны впечатляющие характеристики Xiaomi Mi 10 Pro: Snapdragon 865, 16 Гб памяти и камера 108 Мп
31
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X оказался быстрее пары Intel Xeon Platinum 8280 в бенчмарке SiSoftware
151
Процессоры AMD Ryzen ждёт массовое снижение цен - Ryzen 9 3900X за 450 долларов, Ryzen 7 3800X за 300 долларов, Ryzen 5 3600X за 180 долларов
219
Геймеры продолжают отдавать предпочтение процессорам Intel, игнорируя производительные процессоры AMD
222
ASUS «прокачала» видеокарты серии AMD Radeon RX 5700 - новая эффективная система охлаждения, нулевой шум в 2D и авторазгон
16
Энергоэффективный AMD Ryzen 5 4500U выступает практически на равных с десктопным Intel Core i5-8400 в бенчмарке Geekbench
34
Новая партия "загрязняющих" небо спутников Starlink стартовала на орбиту
37
Китайские 8 ядерные процессоры Zhaoxin поступили в продажу
25
Десятки миллионов геймеров перешли на Windows 10 за январь 2020 года – Windows 7 стремительно теряет популярность в Steam
62
AMD Ryzen получают массовое снижение цен от Micro Center: Ryzen 9 3900X - $450, Ryzen 7 3800X - $300, Ryzen 5 3600X - $180
9
AMD продолжает сохранять безоговорочное лидерство в немецкой рознице — на долю Intel приходится всего лишь 15 % продаж
127
AMD Ryzen 7 2700 продается по самой низкой цене - 135 долларов
8
В Steam зафиксирован новый рекорд одновременного «онлайна»
17
Amazon вместо вязанки дров доставила дорогой велотренажёр и долгое время отказывалась его забирать
19
Intel Core i5-10500H может получить 6 ядер и 8 потоков
19
Более мощные мобильные игровые видеокарты NVIDIA Super по той же цене появятся в мае
7
PowerColor заявляет, что её видеокарты Radeon RX 5600 XT спокойно переносят повышение частоты памяти
7
Четыре кристалла и память HBM2E: появились подробности о компоновке Intel Arctic Sound
4

Популярные статьи

Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
14
Почему не стоит в 2020 году покупать SSD объемом 120 Гбайт
85
Выбор видеокарты для белой/серой/серебряной сборки – никаких тестов, только ФенШуй
35
Возвращение на остров Уэйк: детальный обзор карты "Остров Уэйк" для Battlefield V
8
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
28
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
16

Сейчас обсуждают

Алексей Борисов
15:09
Как не умеет? на скрине же UHD.
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
Scorpion81
15:05
Там написано 1 Терабайт, а не терабит.
Китайцы считают, что сети 6G могут быть в 8000 раз быстрее, чем 5G
Юрий Смута
15:04
а х4 не надо? может ещё и цену по ниже сделать в добавок?)) мечтатели..))
Cyberpunk 2077 порадует «потрясающим» глобальным освещением и продвинутым звуком
alex1377228
15:00
со вкусом говна под крышкой
Торт уместен: AMD борется за клиентов при помощи сладостей
Danil
15:00
Юридическая форма ATI Technologies ULC используется AMD по сей день для регистрации патентов и товарных знаков: https://trademarks.justia.com/owners/ati-technologies-ulc-2669613/ Какая юридическая фор...
Новая видеокарта AMD прошла регистрацию в Южной Корее
Александр Канев
14:59
Только название отсталось
Стала известна стоимость Xiaomi Poco X2: от 225 долларов за базовую версию
Сильвестр с талоном
14:57
Я хз, кто это берет XD...
Январская статистика MindFactory: видеокарты AMD Radeon формировали 43% продаж
Phobos
14:56
Придется кому-то застрелиться из ружья
Nervana – всё: Intel сосредоточится на продвижении ускорителей Habana Labs
Илья Бойко
14:55
А что,на АМД игры не запустятся?
Геймеры продолжают отдавать предпочтение процессорам Intel, игнорируя производительные процессоры AMD
Сильвестр с талоном
14:55
Да пусть, что угодно считают, главное, чтобы не кашляли рядом)))
Китайцы считают, что сети 6G могут быть в 8000 раз быстрее, чем 5G
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем