Microsoft Edge позволит автоматически блокировать скачивание потенциально нежелательных приложений
Никто не хочет получить на свой компьютер вирусы и вредоносные программы, пусть даже они относительно невинные, вроде рекламы. Несмотря на это, многие сайты пытаются заставить своих посетителей скачивать различные программы, о которых их никто не просил. К счастью, Microsoft позволит защититься от таких нежелательных программ.
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В своём браузере Edge на основе Chromium компания разрабатывает функцию, которая автоматически блокирует рекламу и потенциально нежелательные приложения. Это могут быть панели инструментов для браузера, расширения, незакрываемые рекламные объявления и другие виды приложений.
рекламаВ настоящее время данная функциональность доступна только для тестирования. Потребуется скачать способную оказаться нестабильной бета-версию, чтобы получить к ней доступ. Скачать бета-версию браузера можно на сайте инсайдеров. На форуме инсайдеров можно будет сообщить о проблемах в работе браузера.
В отличие от других программ бета-тестирования Microsoft, каналы Beta, Dev и Canary доступны для всех желающих. При этом даже не нужно входить в учётную запись Microsoft, чтобы скачать версии из этих каналов.
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Бета-версии Edge выходят каждые шесть недель, предлагая значительные изменения и функциональные возможности. Канал Dev обновляется каждую неделю, а Canary почти каждый день.
рекламаЧто касается появления защиты от нежелательных приложений в финальном варианте браузера, сроки пока неизвестно.
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