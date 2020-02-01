Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft Edge позволит автоматически блокировать скачивание потенциально нежелательных приложений

для раздела Блоги
1
Товары за 1 рубль в Ситилинке всего 2 дня
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Большое снижение цен на RTX 2070
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Никто не хочет получить на свой компьютер вирусы и вредоносные программы, пусть даже они относительно невинные, вроде рекламы. Несмотря на это, многие сайты пытаются заставить своих посетителей скачивать различные программы, о которых их никто не просил. К счастью, Microsoft позволит защититься от таких нежелательных программ.

реклама


В своём браузере Edge на основе Chromium компания разрабатывает функцию, которая автоматически блокирует рекламу и потенциально нежелательные приложения. Это могут быть панели инструментов для браузера, расширения, незакрываемые рекламные объявления и другие виды приложений.

реклама

В настоящее время данная функциональность доступна только для тестирования. Потребуется скачать способную оказаться нестабильной бета-версию, чтобы получить к ней доступ. Скачать бета-версию браузера можно на сайте инсайдеров. На форуме инсайдеров можно будет сообщить о проблемах в работе браузера.

В отличие от других программ бета-тестирования Microsoft, каналы Beta, Dev и Canary доступны для всех желающих. При этом даже не нужно входить в учётную запись Microsoft, чтобы скачать версии из этих каналов.

реклама

Бета-версии Edge выходят каждые шесть недель, предлагая значительные изменения и функциональные возможности. Канал Dev обновляется каждую неделю, а Canary почти каждый день.

реклама

Что касается появления защиты от нежелательных приложений в финальном варианте браузера, сроки пока неизвестно.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft edge
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC: темный игрок
6
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
20
Обзор корпуса AeroCool Aero One Eclipse
23
Обзор ноутбука ASUS VivoBook R459FA
16
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
56
Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
75
Обзор ноутбука ASUS X571G
14
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
34
Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
16
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
17

Интересные материалы

Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 86
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 56
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 122
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
27 января 2020 34
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В начале марта может начаться дефицит компьютерной техники – в группе риска видеокарты и память
79
Эксперты pcgamesn советуют воздержаться от покупки видеокарт AMD Radeon RX 5700 и RX 5500 до 4 февраля 2020 года
31
Nvidia готовит видеокарту GeForce RTX 2080 Ti SUPER на базе 7-нм техпроцесса – конкурента «Big Navi» от AMD
65
Стала известна дата начала продаж процессоров Intel Core 10-го поколения
189
Windows 10 X получит одну из функций MacOS
14
Samsung Galaxy S10 Lite представлен в России: Snapdragon 855, АКБ на 4500 мАч и обновлённый дизайн за 44 990 рублей
8
Ещё один магазин предлагает процессоры Ryzen 3000 по заманчивым ценам — скидка может достигать $150
10
Скриншоты из дополнения «История Сэма» к Metro Exodus
57
Бомбардировка продолжается: пользовательский рейтинг Warcraft III Reforged опустился ниже одного балла
49
Часовой доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW будет бесплатным
5
Samsung Galaxy Note 10 Lite анонсирован в России: старый процессор, стилус и пластиковый корпус за 39 990 рублей
1
Видеокарты NVIDIA Ampere будут на 75% быстрее текущего поколения — эксперты wccftech
31
Российский планшет MIG T10 за 107 тысяч рублей нашли на Aliexpress за 44 тысячи – новые подробности и интервью производителя
51
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет работать на частоте 5,1 ГГц
209
EA уже готовит игры для «некстгена», и они будут потрясающими
34
Intel пояснила, почему считает Ice Lake первым поколением 10-нм процессоров
53
На диаграммах Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5600 вдвоём навалились на GeForce GTX 1660 Ti
10
Европа создаст собственный процессор Titan с HBM, DDR5 и PCIe 5.0
18
В Epic Games Store началась бесплатная раздача Farming Simulator 19
9
Huawei nova 7i будет представлен на День святого Валентина
2

Популярные статьи

Собираем универсальный ПК на сильно подешевевшем AMD Ryzen 7 2700 за 50460 рублей
107
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
20
Лучшие видеокарты AMD и NVIDIA до 17 000 рублей в русском отделении TMall на AliExpress
20
Собираем новый игровой ПК за МРОТ или среднюю пенсию в январе 2020 года
37
Топ-5 недорогих квадрокоптеров с камерой на AliExpress
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC: темный игрок
6

Сейчас обсуждают

Максим
16:10
это не трололо, что самое страшное. Человек на полном серьёзе мне это говорил и продолжает говорить, если тема затрагивается. Он фанатик, покупает всякие билеты на близзкон, всякие аксессуары и пр. и ...
Пользовательский рейтинг Warcraft III Reforged установил абсолютный антирекорд Metacritic
Evgeniy Som
16:09
У китайцев полно аналогичных планшетов других видов, зачем им что то копировать, да к тому же что еще якобы не вышло, если смысл есть только когда продукт известный. И ты головой думал как китайцы за...
Российский планшет MIG T10 за 107 тысяч рублей нашли на Aliexpress за 44 тысячи – новые подробности и интервью производителя
Виталий Губарев
16:08
Не первый раз уже обсираются, давно скатились
Пользовательский рейтинг Warcraft III Reforged установил абсолютный антирекорд Metacritic
Yuri Myakotin
16:06
И, конечно же, "потенциально нежелательными" сочтут всякого рода кейгены и активаторы? Нахрен любые функции, решающие за пользователя, что ему качать и устанавливать.
Microsoft Edge позволит автоматически блокировать скачивание потенциально нежелательных приложений
Игорь Стратиенко
16:04
"Китайские"(на самом деле тайваньские - разработка VIA, производство TSMC) процессоры Zhaoxin и производительность имеют на уровне китайской лапши - 8 ядер на 3ГГц едва догоняют Athlon 240GE у которог...
Европа создаст собственный процессор Titan с HBM, DDR5 и PCIe 5.0
mo3ulla
16:02
ну ок . вы не можете использовать оригинальную озвучку софтклаба . по каким то причинам . они не знали что в РУ регионе по этому поводу поднимется барагоз ? . выйдите . обьясните ситуацию . разложите...
Пользовательский рейтинг Warcraft III Reforged установил абсолютный антирекорд Metacritic
Виталий Курицкий
16:02
Засранцы кто пишет что винда 7 гавно, сами они гавно.
Microsoft приготовила пользователям Windows 7 неприятный сюрприз – techspot
burobay
16:01
Это не так важно. Важно то, что 3400G это не "оптимальный по соотношению" проц, а ХУДШИЙ по соотношению, с дикой переплатой за видеоядро. Если ты сейчас рогом упрешься в сумму 10620, то я тут же спр...
Современные игры против бюджетных процессоров AMD Ryzen 5 3400G и Intel Core i3-9100 по версии экспертов Тomshardware
Виталий Курицкий
16:01
Модераторы что вы удалили мой комментарий, что правда глаза колет?.
Microsoft приготовила пользователям Windows 7 неприятный сюрприз – techspot
3JIbIDEHb
16:00
И чего тут такого? Здесь в каждой новости про ошибки и глюки богоподобной Windows 10, сразу находятся люди, у которых данная ошибка не проявляется, а значит её не существует, а пользователи сами дебил...
Пользовательский рейтинг Warcraft III Reforged установил абсолютный антирекорд Metacritic
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем