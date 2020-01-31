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Правительство США и различные правоохранительные органы этой страны уделяют пристальное внимание шифрованию в операционных системах iOS и Android. Смартфоны могут содержать сведения о различных преступниках и террористах, давая ценную информацию для обвинения. Если выполнить расследование по всем правилам, эти данные могут использоваться в суде в качестве улики.

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Именно по этой причине в последнее время много новостей про то, как правительство США старается убедить компании вроде Apple создавать в своих системах бэкдоры. Критики этого подхода утверждают, что доступ государственных органов к персональной информации пользователей делает шифрование данных полностью бессмысленным. По этой причине Apple и другие технологические компании отказываются сотрудничать с властями. Впрочем, последние и без поддержки компаний неплохо справляются со взломом смартфонов.

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По крайней мере так происходит в случае с аппаратами iPhone, которые обычно фигурируют в подобных делах. Что касается шифрования на Android, там для следователей сложность взлома постоянно растёт.

Детектив Рекс Кизер занимается исследованием цифровых устройств для американской полиции. В интервью изданию Vice он говорит, что год назад не было возможности взломать iPhone, зато не было проблем с получением данных с любого смартфона на Android. Теперь большинство Android-аппаратов стали значительно более сложными для взлома.

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Одной из компаний, которую правительства нанимают для взлома смартфона, является Cellebrite. У неё есть универсальный инструмент, способный дать доступ к любой модели iPhone. В результате можно получить данные GPS, текстовую переписку, логи звонков, список контактов, данные из приложений вроде Instagram, Twitter, LinkedIn.

Этот же инструмент Cellebrite приносит значительно меньшую пользу в случае шифрования на Android. Он не даёт доступа к социальным сетям, браузеру и GPS на таких смартфонах, как Google Pixel 2 и Samsung Galaxy S9. На аппарате Huawei P20 Pro данная программа не смогла извлечь вообще ничего.

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Если вы являетесь владельцем подобных смартфонов на Android или более современных моделей этих производителей, не стоит думать, что взломать их совершенно невозможно. Следователям потребуется приложить больше усилий и времени, но своей цели они в итоге могут добиться. Даже последние аппараты вроде iPhone 11 Pro Max можно взломать, стоит только постараться.

В общем, статья в Vice делает вывод, что на Android смартфоны более безопасны с точки зрения конфиденциальности, нежели iPhone. Хотя среднестатистический читатель может сказать, что он законопослушный гражданин и ему ничего прятать от правоохранительных органов, намного большую опасность представляют хакеры и прочие злоумышленники. Именно от них Android в настоящее время защищает лучше всего.