Детектив Рекс Кизер считает, что сейчас взломать Android-смартфоны тяжелее, чем iPhone
Правительство США и различные правоохранительные органы этой страны уделяют пристальное внимание шифрованию в операционных системах iOS и Android. Смартфоны могут содержать сведения о различных преступниках и террористах, давая ценную информацию для обвинения. Если выполнить расследование по всем правилам, эти данные могут использоваться в суде в качестве улики.
рекламаИменно по этой причине в последнее время много новостей про то, как правительство США старается убедить компании вроде Apple создавать в своих системах бэкдоры. Критики этого подхода утверждают, что доступ государственных органов к персональной информации пользователей делает шифрование данных полностью бессмысленным. По этой причине Apple и другие технологические компании отказываются сотрудничать с властями. Впрочем, последние и без поддержки компаний неплохо справляются со взломом смартфонов.
рекламаПо крайней мере так происходит в случае с аппаратами iPhone, которые обычно фигурируют в подобных делах. Что касается шифрования на Android, там для следователей сложность взлома постоянно растёт.
Детектив Рекс Кизер занимается исследованием цифровых устройств для американской полиции. В интервью изданию Vice он говорит, что год назад не было возможности взломать iPhone, зато не было проблем с получением данных с любого смартфона на Android. Теперь большинство Android-аппаратов стали значительно более сложными для взлома.
рекламаОдной из компаний, которую правительства нанимают для взлома смартфона, является Cellebrite. У неё есть универсальный инструмент, способный дать доступ к любой модели iPhone. В результате можно получить данные GPS, текстовую переписку, логи звонков, список контактов, данные из приложений вроде Instagram, Twitter, LinkedIn.
Этот же инструмент Cellebrite приносит значительно меньшую пользу в случае шифрования на Android. Он не даёт доступа к социальным сетям, браузеру и GPS на таких смартфонах, как Google Pixel 2 и Samsung Galaxy S9. На аппарате Huawei P20 Pro данная программа не смогла извлечь вообще ничего.
рекламаЕсли вы являетесь владельцем подобных смартфонов на Android или более современных моделей этих производителей, не стоит думать, что взломать их совершенно невозможно. Следователям потребуется приложить больше усилий и времени, но своей цели они в итоге могут добиться. Даже последние аппараты вроде iPhone 11 Pro Max можно взломать, стоит только постараться.
В общем, статья в Vice делает вывод, что на Android смартфоны более безопасны с точки зрения конфиденциальности, нежели iPhone. Хотя среднестатистический читатель может сказать, что он законопослушный гражданин и ему ничего прятать от правоохранительных органов, намного большую опасность представляют хакеры и прочие злоумышленники. Именно от них Android в настоящее время защищает лучше всего.
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