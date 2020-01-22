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В 2018 году компания Google представила инициативу «Цифровое благополучие». Она хотела показать, как много времени пользователи проводят, глядя в экраны своих устройств на Android. Теперь компания предлагает ещё три приложения экспериментального характера, которые должны пристыдить слишком зависимых обладателей мобильных устройств. Конечно, никто не помешает желающим смотреть в экран хоть сутки напролёт, но если у людей есть желание побороть свою зависимости, эти программы могут помочь.

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Одно из приложений называется «Пузыри активности» (Activity Bubbles) и оно может изрядно раздражать. На обоях появляется всё больше пузырей каждый раз, когда вы разблокируете аппарат. Чем дольше активно устройство, тем крупнее пузыри. Пузыри перестают расти, когда смартфон блокируется. В результате к концу дня на обоях накапливается все больше пузырей, как показано на изображении.

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Другая программа называется Screen Stopwatch и это также живые обои, которые напоминают о необходимости ограничить время применения устройства. Вместо пузырей здесь отображается таймер, где показывается время взаимодействия со смартфоном. Время прибавляется, когда аппарат разблокирован.

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Ещё есть приложение под названием Envelope. В нём вы можете распечатать листок бумаги и свернуть его в конверт в форме смартфона. Смартфон кладётся внутрь и пользователь получает максимально простой интерфейс, где можно только звонить и фотографировать. Сложно представить, что найдутся желающие заниматься распечаткой и сознанием реального конверта.

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В данный момент эти приложения работают только на смартфоне Pixel 3a. Они доступны для скачивания в магазине Google Play Store.