41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
Уже довольно давно появляются новости, что доля рынка процессоров AMD растёт, а доля процессоров Intel снижается. Теперь появился ещё один отчёт про это же. В нем говорится, что сейчас 41% геймеров на компьютерах работают с чипами AMD.
рекламаИнформация пришла от фирмы Jon Peddie Research совместно с Antikythera Intelligence and Research и сайтом WCCFTech. Опрашивали посетителей этого сайта, задавая вопросы про процессоры, видеокарты, материнские платы и устройства виртуальной реальности.
В исследовании за октябрь приняли участие 4477 человек, дав 143964 ответа. Если бы кому-то захотелось прочитать весь отчёт на 55 страниц, потребовалось бы заплатить более $9000, поскольку отчёт предназначен для представителей компьютерной отрасли, а не для всех любознательных.
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Как уже сказано, среди предпочитающих компьютеры геймеров 41% используют чипы AMD. После многих лет доминирования Intel компания наращивает свои позиции, хотя есть намёки, что скоро может начаться движение в противоположном направлении.
рекламаПрогресс AMD начался с появлением процессоров на архитектуре Zen около трёх лет назад. Со второго квартала 2017 года доля процессоров AMD только увеличивается и они продолжают доминировать в списке самых продаваемых в США в магазине Amazon, занимая 9 из 10 первых мест. Другое исследование за ноябрь показало, что 60% европейцев предпочитают процессоры AMD, тогда как в минувшую пару лет таких было 50%.
В исследованиях платформы Steam позиции AMD не так сильны. Здесь её процессоры есть всего у 16% геймеров против 84% у Intel. Между ноябрём и декабрём это количество уменьшилось на 3,39% после нескольких месяцев роста.
рекламаВо втором полугодии ожидается релиз процессоров Ryzen 4000, которые могут укрепить положение AMD на рынке ещё сильнее.
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