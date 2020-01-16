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Состоялся релиз финальной версии браузера Microsoft Edge на Chromium

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В начале декабря 2018 года компания Microsoft объявила свой неожиданный план о замене прежнего браузера Edge на новый на основе проекта Google Chromium. В среду этот браузер стал доступен широкой публике. Если вы работаете на Windows 10, то можете рассчитывать на обновление до этого браузера в ближайшие несколько месяцев, если сами не поставили его.

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Публичное тестирование началось в прошлом апреле и только на Windows 10 в каналах Canary и Dev. Поддержка Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, macOS, Windows Server 2008/2012, Windows Server 2016+ пришла позднее, как и наличие канала бета-тестирования.

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Главное изменение заключается в переходе на Chromium. Веб-страницы будут отображаться так же, как и в самом популярном в мире браузере Chrome. Конечно, Microsoft убрала кое-что от Google и добавила кое-что от себя.

Кроме того, появилась возможность пользоваться расширениями для Chrome. Разработчики могут предлагать свои расширения Microsoft или можно устанавливать их из магазина Google Chrome Store.

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Появился режим работы под названием IE Mode, который открывает страницы для браузера Internet Explorer внутри вкладки в Edge. Это может быть востребованным на предприятиях со старым программным обеспечением, хотя сам по себе Internet Explorer в ближайшее время из Windows 10 никуда не денется.

Ещё одна ключевая функция называется «Коллекции». Тут можно собирать ссылки, изображения, текст, всё остальное из интернета и раскладывать по разным группам. Также есть новые функции конфиденциальности и многое другое.

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Кое-что отсутствует. Например, нативная поддержка архитектуры ARM64, поэтому на устройствах под управлением Windows на ARM придётся довольствоваться версией браузера Edge Canary или Edge Dev. Также отсутствуют синхронизация истории посещённых страниц и синхронизация расширений. Новый браузер для устройств Xbox One и HoloLens выпустят позже.

На Windows 10 браузер придёт через центр обновления на смену предыдущему. На других поддерживаемых системах нужно получить визу самостоятельно. Выходит он и для Windows 7, поддержка которой была прекращена на этой неделе.

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