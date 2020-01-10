iPhone 11 помог Apple упрочить свои позиции в Китае по итогам минувшего года
Отношения между США и Китаем остаются неважными, но это не помешало компании Apple увеличить объём поставок своих смартфонов в этой стране. За счёт популярности модели iPhone 11 продажи в декабре выросли на 18,7% по сравнению с этим же месяцем 2018 года.
рекламаИнформационное агентство Bloomberg сообщает, что Apple в Китае выпустила примерно 3,18 млн. смартфонов. Поставки постоянно увеличивались с момента релиза iPhone 11 в сентябре. Статистику предоставила Китайская Академия Информации и Коммуникационных Технологий.
iPhone 11 и iPhone 11 Pro/Pro Max по большей части хвалят как покупатели, так и обозреватели. Отмечается увеличение их автономности и отличная камера. Наиболее дешёвая модель iPhone 11 пользуется максимальным спросом. iPhone 11 Pro Max считается одним из лучших в премиальном сегменте.
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Рост продаж аппаратов iPhone произошёл, невзирая на падение поставок смартфонов в Китае в целом. Было выпущено 30 млн. экземпляров, что на 13,7% хуже по сравнению с этим же периодом годом ранее. Проблемы компании Huawei в США привели к тому, что аппараты этого производителя в Китае стали покупать больше прежнего.
рекламаНа увеличение продаж iPhone повлияло уменьшение налогов, которое позволило снизить стоимость. Кроме того, торговая война постепенно затихает.
Apple пока уступает конкурентам вроде Samsung в деле распространения аппаратов с поддержкой стандарта 5G. Как видим, это не мешает наращивать продажи, а впереди ещё китайский новый год, который будет 25 января.
рекламаВ другой связанной с Apple новости было сказано, что компания в этом году может выпустить шесть моделей смартфонов, включая две на замену iPhone SE. Они могут получить название iPhone 9.
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