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Литий-ионные батареи фигурируют в новостях уже не первый год, как и многие другие передовые разработки. Вот только до реального применения до сих пор ничего не дошло. Возможно, новый дизайн постигнет лучшая участь. В австралийском университете Монаша в Мельбурне создали, как заявляют разработчики, самую эффективную литий-ионную батарею. Размера этой батареи хватает для работы смартфона на протяжении 5 дней, тогда как если увеличить аккумулятор до размера для автомобиля, он сможет проехать более 621 мили. Кроме того, такие аккумуляторы меньше загрязняют окружающую среду и их дёшевле производить.

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Ключевая инновация заключается в переработке связей частиц катода из серы, чтобы они выдерживали более высокие нагрузки без уменьшения ёмкости, производительности и стабильности работы. Технику взяли из архитектур связывания, которые применяются при создании моющих порошков.

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Тяжелее всего отправить эти батареи в производство. Многие исследователи говорили о прорывных разработках, но в коммерческую продажу они так и не поступали. Вывод на рынок требует большой работы, в том числе усовершенствований дизайна и нахождения способа производства в больших количествах. В реальности многие разработки так и не покинули стен лабораторий.

На этот раз кажется, что продукт получился достаточно практичный. Немецкий институт Fraunhofer уже произвёл тестовые батареи и учёные планируют проверить их работу в автомобилях и солнечных панелях в Австралии уже в этом году. Также они подали патентную заявку на изобретение. Естественно, даже если батареи доберутся до магазинов, это случится не завтра. Зато если это произойдёт, эффективность мобильных устройств и электромобилей вырастет, а стоимость уменьшится.