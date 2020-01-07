Очередной недорогой планшет Lenovo по совместительству может работать как умный экран
Компания Lenovo в Северной Америке представила очередную недорогую модель планшета, второе поколение Smart Tab M10 FHD Plus. Вряд ли это название о чём-то скажет читателям, кроме того, что этот аппарат пришёл на смену Smart Tab M8. Как и оригинальная модель, новый планшет может работать как умный дисплей, если подключить его к станции Smart Charging.
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Планшет получил более крупный экран 10,3 дюйма с разрешением Full HD и два динамика с поддержкой Dolby Atmos. Станция входит в комплект поставки, отдельно её покупать не придётся. Как видно из названия, она нужна не только для превращения планшета в умный экран, но и для его подзарядки.
рекламаПоставив сюда планшет, вы можете смотреть видео с камеры, проверять погоду, управлять умными бытовыми устройствами при помощи голоса. Планшет поддерживает создание множества учетных записей пользователей и разблокировку по лицу у каждого пользователя. Есть обновлённый детский режим с родительским контролем и функциями защиты глаз.
рекламаОпция под названием Bumpy Environment Alert активируется, когда фиксирует езду по ухабистым дорогам. В таком случае пользователю предлагается перестать работать с планшетом и сосредоточиться на дороге. Конечно, поддерживается работа с ассистентом Google.
Продажи в Северной Америке начнутся в этом году по цене в $190. Про другие регионы пока ничего неизвестно.
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