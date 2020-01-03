Стоимость устройств с флеш-памятью NAND может вырасти на 40%
Со ссылкой на тайваньских производителей флеш-памяти издание DigiTimes сообщает, что стоимость контрактов на поставку памяти NAND в 2020 году может увеличиться на 40%. Такая память применяется в картах памяти, USB-флешках и твердотельных накопителях. По данным DRAMeXchange, контрактная стоимость SSD в последние несколько лет уменьшалась, но во втором квартале 2019 года начался рост. Этот рост был обусловлен уменьшением объёмов производства памяти NAND.
рекламаВ более краткосрочной перспективе DRAMeXchange утверждает, что стоимость пластин NAND в первом квартале вырастет на 10% по сравнению с этим же периодом прошлого года, в декабре цена также выросла на 10%.
рекламаК этому привели несколько факторов. В частности, клиенты датацентров в этом году готовят новые проекты, из-за чего ощущается дефицит корпоративных SSD. Будущие модели iPhone, которые выйдут уже в этом полугодии, также повышают спрос на флеш-память, что ведёт к дальнейшему росту цен.
Эти цены падали на протяжении семи кварталов подряд, поэтому недавнее повышение стоимости SSD и других связанных с NAND продуктов началось с достаточно низкой точки. Это означает, что устройства потребительской электроники в ближайшее время подорожают не особенно заметно. В нижней точке цены на SSD были почти такими же, как на традиционные жёсткие диски.
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