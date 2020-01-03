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Со ссылкой на тайваньских производителей флеш-памяти издание DigiTimes сообщает, что стоимость контрактов на поставку памяти NAND в 2020 году может увеличиться на 40%. Такая память применяется в картах памяти, USB-флешках и твердотельных накопителях. По данным DRAMeXchange, контрактная стоимость SSD в последние несколько лет уменьшалась, но во втором квартале 2019 года начался рост. Этот рост был обусловлен уменьшением объёмов производства памяти NAND.

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В более краткосрочной перспективе DRAMeXchange утверждает, что стоимость пластин NAND в первом квартале вырастет на 10% по сравнению с этим же периодом прошлого года, в декабре цена также выросла на 10%.

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К этому привели несколько факторов. В частности, клиенты датацентров в этом году готовят новые проекты, из-за чего ощущается дефицит корпоративных SSD. Будущие модели iPhone, которые выйдут уже в этом полугодии, также повышают спрос на флеш-память, что ведёт к дальнейшему росту цен.

Эти цены падали на протяжении семи кварталов подряд, поэтому недавнее повышение стоимости SSD и других связанных с NAND продуктов началось с достаточно низкой точки. Это означает, что устройства потребительской электроники в ближайшее время подорожают не особенно заметно. В нижней точке цены на SSD были почти такими же, как на традиционные жёсткие диски.