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Едва начинается очередной год, как производители наперегонки начинают анонсировать свои продукты. Дело в том, что в первых числах января в Лас-Вегасе проходит выставка потребительской электроники. Ещё до её начала анонсы идут один за другим. Производитель из Гонконга под названием Zotac выпускает различные компьютерные компоненты, вроде видеокарт, а также полноценные компьютеры. В частности, мини-компьютеры, очередные из которых были продемонстрированы публике.

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Появилась полностью новая линейка устройств под названием Inspire Studio, нацеленная на создателей контента. Она выполнена в белых корпусах с собственными видеокартами Zotac GeForce RTX SUPER и на 8-ядерных процессорах Intel с TDP 65 Вт, вплоть до Core i7. Поколение процессоров Intel названо не было. Объём оперативной памяти может достигать 32 Гб, твердотельный накопитель 512 Гб, жёсткий диск 2 Тб, двойной Ethernet, Wi-Fi 6. Работает этот компьютер под управлением Windows 10 Pro.

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Дальше идёт линейка компьютеров ZBOX edge в ультратонком форм-факторе. Здесь применяются процессоры Intel Core i5. Предлагаются две модели, младшей из которых является MI643. Толщина корпуса здесь 28,5 мм, имеется множество вентиляционных отверстий, можно закреплять корпус на стене при помощи крепления VESA. Поддерживаются стандарты 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5, двойной Gigabit Ethernet, до 64 Гб памяти DDR4, есть два слота M.2 SSD для устройства хранения данных.

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Ещё есть модель CI341, на этот раз с пассивным охлаждением. У неё толщина корпуса 32,1 мм, применяется более слабый процессор Celeron N4100.

Была обновлена линейка компьютеров MAGNUS с видеокартами GeForce RTX SUPER. Кроме них, внутри корпусов MAGNUS EC72070S и EC52060S установлены процессоры Intel Core i5 или Core i7 мощностью 45 Вт, опять же неназванного поколения. Объём оперативной памяти DDR4 может достигать 64 Гб. MAGNUS EN92080V использует видеокарту RTX 2080, зато процессор тут Intel Core i9.

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Линейка ZBOX nano также получила обновления, впервые аж с 2015 года. В ней есть процессоры AMD. Предлагаются модели ZBOX M Series MA621 и ZBOX C series CA621 nano, первая из которых пользуется активным охлаждением, вторая пассивным. В обоих случаях применяется процессор AMD Ryzen 3 3200U с графикой Radeon Vega. Или можно выбрать 10-е поколение процессоров Intel Core мощностью 15 Вт вплоть до Core i7.

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Ещё был представлен компьютер-ранец VR GO 3.0 с видеокартой RTX 2070 GPU и процессором Intel Core i7. Здесь используется защищённый от пота материал.

Стоимость и сроки начала продаж пока не были названы.