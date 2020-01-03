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Компания Google временно лишила Xiaomi доступа к устройствам Home и Assistant. Произошло это после того, как обладатель камеры безопасности Mi Home получил фотографии с подобных камер из других домов. Google сообщает, что совместно с китайским производителем проводит разбирательства и пытается решить данную проблему.

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Про баг стало известно, когда один пользователь социальной сети Reddit попытался произвести потоковую трансляцию контента со своей камеры безопасности Xiaomi Mijia 1080p Smart IP на устройство Nest Hub. Вместо отображения собственного контента видеокамера безопасности Xiaomi показала случайным образом подобранные фотографии с камер других людей. Например, на одной из них был спящий младенец. Камера была только недавно приобретена и номер прошивки у неё 3.5.1_00.66.

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Google выпустила заявление, в котором говорит о том, что ей известно о данной проблеме и что совместно с Xiaomi она ведёт разбирательство. Пока же Xiaomi лишилась интеграции с устройствами Google. Это затрагивает устройства Mi Home и голосовые команды для ассистента Google.

В октябре прошлого года Google объявила новые строгие правила для устройств сторонних производителей, чтобы они могли получить доступ к её системе. Эти правила должны усилить конфиденциальность и безопасность пользовательских данных.